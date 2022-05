Elon Musk sessizliğini bozdu!

ABD'li aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün birbirini iftirayla suçladığı davada sona gelindi. Jürinin karar vermesi beklenirken; duruşmalarda daha önce de adı geçen, geçtiğimiz yıllarda Heard ile aşk yaşayan SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sessizliğini bozarak ikili hakkında konuştu. Musk'ın yorumu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Johnny Depp ve kendisinden 23 yaş küçük Amber Heard'ün ilişkileri önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı.



Johnny Depp'in eski karısı Amber Heard'a karşı açtığı, ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax şehrinde görülen davanın altıncı ve son haftası da geride kaldı.



58 yaşındaki aktör, davanın bitmesinden birkaç gün önce tanık kürsüsüne çıktı. Doğrudan ifadesi bittikten sonra çapraz sorgusuna başlanan Depp'in; eski eşi Amber Heard ve aktris ile o dönem aşk yaşayan SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk hakkında attığı mesajlar ortaya çıktı.



'BAKALIM MUSK'IN CESARETİ VAR MI?'



Depp'in mesajlarından bazıları, 'Amber için bir gram merhamet, korku veya herhangi bir duygum yok. Mücadele etmek istediği için çok mutluyum! Sert bir duvara çarpacak. Bu zavallıyı hayatımdan atmak için sabırsızlanıyorum! Tek dileğim, karmanın devreye girmesi ve Amber'ın nefesini ondan alması... Üzgünüm dostum. Ama artık vazgeçmeyeceğim. Bakalım Musk'ın cesareti var mı? Benimle yüz yüze görüşsün, ona daha önce hiç görmediği şeyleri göstereceğim' cümlelerini içeriyordu.



Aktörün, Elon Musk'ın cinsel organını keseceğini söylediği ve Amber Heard'den 'zengin erkek avcısı, düşük seviyeli, ucuz kadın' olarak bahsettiği mesajları da jüriye gösterildi.





Depp, bu mesajları neden gönderdiğine dair ifade vererek, şöyle konuştu:



Korkunç eylemlerle ve yapmadığınız şeylerle suçlandığınızda, Amber Heard ve ekibi tarafından sürekli olarak sizinle ilgili dünyaya yayılan çok çirkin şeyler olduğunda, bir insan olarak çok ama çok fazla öfkelenmeye eğiliminiz oluyor. Dışarı çıkıp birini incitecek kadar değil, ya da mobilyaları kırıp dökecek kadar değil ama kızıyorsunuz, bu kişinin bunu neden yaptığını merak ediyorsunuz. Yani evet, çok kızgındım.



'7 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADIM'



Heard ise, daha öncesinde Depp'ten boşandıktan sonra tazminat olarak aldığı 3.5 milyon dolarını ACLU (Amerikan İnsan Hakları Birliği) isimli kuruluşa bağışlayacağını açıkladı ve aktörün parasını istemediğini söyledi.



Ünlü isim, 2018 yılında bir televizyon programında, '7 milyon doların yarısını ACLU'ya yarısını da Los Angeles Çocuk Hastanesi'ne bağışladım' ifadelerini kullandı. 2020'de de Depp ile yaşanan anlaşmazlık sebebiyle İngiltere'de görülen duruşmada yemin edip, paranın tamamını bağışladığını belirtti.



Ancak aktris, mahkemede bu sözlerini yalanlayacak ifadelere yer vererek; hayır kurumlarına verdiği sözleri henüz yerine getirmediğini söyledi ve, 'Çünkü Johnny bana 50 milyon dolarlık dava açtı' dedi.



'ELON MUSK'IN HAYIRSEVER KATKILARI VARDI'



Depp'in avukatı Camille Vasquez, çapraz sorgu sırasında Heard'ün adına kimsenin bağışta bulunup bulunmadığını sorduğunda, aktris şu cevabı verdi:



O sırada erkek arkadaşım olan Elon'un yaptığı kendi hayırsever katkıları vardı. 2017'de benim adıma her iki kuruma da 500.000 dolar bağış yaptı.



Böylece Musk'ın, Heard için toplamda 1 milyon dolar bağışladığı ortaya çıktı.



Bunun üzerine Vasquez, Heard'ü, anlaşmada verilen paranın bir kısmını kendisine saklamak istediği için Musk'ı iki hayır kurumuna ödeyeceği ücretin bir kısmını ödemesini sağlamakla suçladı.



Daha önce Musk'ın bağışlarının taahhüdünün bir parçası olmadığını söyleyen Heard, 'Bu konuda çok yanılıyorsun' dedi. Depp'in ekibi ise Heard'ü, hayatının performansını sergilemekle suçlayarak şu ifadeleri kullandı:



Bayan Heard'ün hikayeleri yeni ve uygun ayrıntılar üretmeye devam ederken, Bay Depp'in hatıraları, ilk iddialarının ortaya atılmasından bu yana geçen altı acılı yıl boyunca tamamen aynı kaldı.



JÜRİ KARAR VERECEK



Altı hafta süren yorucu duruşmalardan sonra, Cuma günü 14:57'de müzakereye başlandı. İki saatlik bir tartışmanın ardından karara varamayan jüri, hafta sonu arası verdi. Salı günü saat 9'da tekrar toplanacak olan jürinin, önümüzdeki hafta bir karara varması bekleniyor.



36 yaşındaki Heard'ün, 2018'de ismini vermese de birebir tarifiyle eski kocası Johnny Depp'ten bahsettiği, Depp tarafından şiddete uğradığını anlatan ve Washington Post gazetesinde yayınlanan bir yazıda, 58 yaşındaki aktöre iftira atılıp atmadığına karar verecek olan yedi jüri üyesi, ayrıca Heard'ün milyonlarca dolar tazminat ödemesi gerekip gerekmediğini de belirleyecek.



'TAZMİNAT CEZASI VERİLMEMESİ MÜMKÜN'



Heard'ün hukuk ekibine yakın bir kaynak, jürinin her ikisi tarafından da ikna olmama ve ne Depp, ne de Heard'e tazminat ödenmemesine karar verme olasılığının da bulunduğunu açıkladı.



Depp'in sözcülerinden biri de, 'Tazminata jüri karar verir ve evet, tazminat cezası verilmemesi mümkündür' ifadelerini kullanarak bunu onayladı.



Eğer Amber Heard suçlu bulunmazsa, yasal ücretlerinin maliyetini Depp'ten geri alma hakkına sahip olacak. Kaynaklar, bu miktarın daha sonra bir yargıç tarafından belirleneceğini söyledi.



'CAYDIRICI BİR ETKİSİ OLACAK'



Ceza avukatı ve eski Kaliforniya yargıcı Halim Dhanidina'nın söylediklerine göre ise; davayı Depp kazanırsa, bunun diğer aile içi şiddet kurbanlarını konuşmaktan vazgeçirecek bir 'caydırıcı etkisi' olacak.



Dhanidina, 'Bir iftira davası başarılı olduğunda, bunun mağdurların, kurumlara veya güce sahip kişilere karşı seslerini yükseltme konusunda caydırıcı bir etkisi olur, çünkü dünyanın başlarına yıkılacağını düşünürler' dedi.



'BÖYLE BİR DÜNYA YARATMAK İSTEMİYORUZ'



Eski yargıç, bu sözlerine ek olarak, 'Ancak insanların doğru olmadığını bilseler bile istediklerini söyleyebileceklerini hissettikleri bir dünya da yaratmak istemiyoruz' ifadelerini de kullandı.



Halim Dhanidina, 'Karar, her ne olursa olsun, öyle ya da böyle iki taraf için de caydırıcı bir etkiye sahip olacak' şeklinde konuştu.



HAPİS CEZASI RİSKİ YOK



Depp ile 15 ay evli kalan 'Aquaman' oyuncusu Amber Heard'ün, cezai bir suçlamayla karşı karşıya olmadığı için hapis cezası alma riski bulunmuyor. Ancak kaybetmesi halinde, eski eşi Johnny Depp'e yüklü miktarda tazminat ödeyecek.



'İKİSİ DE İNANILMAZ'



Tüm bunların ardından Elon Musk, eski sevgilisi Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki duruşmaların bitip, kararın jüriye bırakılmasının ardından ikili hakkında konuşarak, sessizliğini bozdu.



Musk; Cuma günü MIT araştırma bilimcisi ve podcast yayıncısı Lex Fridman'ın, 'Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davadan çıkarımlarım: 1- Şöhret, (bazıları için) fena bir uyuşturucudur. 2- Psikiyatristler ve avukatların becerileri, büyük ölçüde değişiyor. 3- Milyonlarca insana yalan söylemek, bazı insanların yapabileceği bir şeydir. 4- Aşk karışık olabilir. 5- Büyük bir bardak alkol' ifadelerini içeren bir tweetine cevap vererek, şöyle yazdı:



Umarım ikisi de hayatlarına devam eder. En iyi dönemlerinde olduklarında ikisi de inanılmaz insanlar.



İLİŞKİLERİ KISA SÜRDÜ



Musk ve Heard, aktris 2016'da Depp'ten ayrıldıktan sonra aşk yaşamıştı. 2017'de ayrılmalarının ardından tekrar bir araya gelmişlerdi ancak ilişkileri kısa sürmüştü.



Davada daha önce de adı geçen 50 yaşındaki Musk'ın ifade vermeye geleceği söylentileri yayılsa da, sonrasında ünlü ismin davaya karışmayacağı ortaya çıkmıştı.