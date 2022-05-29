Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!
Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun konserinde inanılmaz anlar yaşandı. Silahlı kavga sonucu 1 çocuk yaralandı. 2 kişi ise gözaltına alındı. İşte olayın detayları...
İnanılmaz olay dün gece düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde yaşandı…
CENGİZ KURTOĞLU SAHNEDEYDİ
Cengiz Kurtoğlu'nun sahnede olduğu sırada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
Kısa sürede büyüyen olay sırasında tabancasını ateşleyen kişi M.T.'yi silahla vurarak yaraladı. Seken kurşunlardan biri de 3 yaşındaki E.F. isimli çocuğu yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
E. F. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...
CENGİZ KURTOĞLU SAHNEDEYDİ
Cengiz Kurtoğlu'nun sahnede olduğu sırada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
Kısa sürede büyüyen olay sırasında tabancasını ateşleyen kişi M.T.'yi silahla vurarak yaraladı. Seken kurşunlardan biri de 3 yaşındaki E.F. isimli çocuğu yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
E. F. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...