. Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

İnanılmaz olay dün gece düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde yaşandı…CENGİZ KURTOĞLU SAHNEDEYDİCengiz Kurtoğlu'nun sahnede olduğu sırada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.3 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDIKısa sürede büyüyen olay sırasında tabancasını ateşleyen kişi M.T.'yi silahla vurarak yaraladı. Seken kurşunlardan biri de 3 yaşındaki E.F. isimli çocuğu yaraladı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan 2 kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.E. F. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...