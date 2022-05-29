. Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!
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Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun konserinde inanılmaz anlar yaşandı. Silahlı kavga sonucu 1 çocuk yaralandı. 2 kişi ise gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

Ekleme: 29.05.2022 - 12:05 Güncelleme: 29.05.2022 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
İnanılmaz olay dün gece düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde yaşandı…

Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

CENGİZ KURTOĞLU SAHNEDEYDİ

Cengiz Kurtoğlu'nun sahnede olduğu sırada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

Kısa sürede büyüyen olay sırasında tabancasını ateşleyen kişi M.T.'yi silahla vurarak yaraladı. Seken kurşunlardan biri de 3 yaşındaki E.F. isimli çocuğu yaraladı.

Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

Yaralanan 2 kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

E. F. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...

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