. Alişan'ın gurur günü!
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Alişan'ın gurur günü!

Alişan'ın geçtiğimiz yıl kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan okulların kapanmasına sayılı günler kala sunum yaptı. Alişan duygu dolu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Ekleme: 29.05.2022 - 10:18 Güncelleme: 29.05.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Alişan, kardeşinin ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj paylaşmış ve '4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet' demişti.

Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan, okulların kapanmasına sayılı günler kala Terakki Vakfı Kültür Merkezi'nde sunum yaptı.

Alişan'ın gurur günü!

Bulduğu her fırsatı yeğenleri ile geçiren Alişan, Ceylan'ı yalnız bırakmadı.

Duygusal anlar yaşayan Alişan, fotoğrafları "Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm bugün... Ceylan’ım o kadar güzel sunumlar yaptı ki,hepimizin göğsünü kabarttı. İnşallah daha nice başarılarını, güzel günlerini görürüz Ceylan’ım.. " notu ile Instagram'da paylaştı.

Alişan'ın gurur günü!

EVLİLİĞİNDE DE KRİZ YAŞADI

Selçuk Tektaş'ın ölümü Alişan ile Buse Varol'un evliliğini sekteye uğrattı. Alişan'ın vaktinin çoğunu yeğenleri ile geçirmesinin Buse Varol'u kızdırdığı, çiftin arasının bu nedenle açıldığı iddia edildi.

Alişan'ın gurur günü!

AİLE İLE KUTLAMA

Eliz'in 1 yaş doğum gününde Alişan ile Buse Varol arasındaki kriz iyiden iyiye ayyuka çıktı.

Alişan partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesinin evinde yeğenleri ve yengesi ile birlikte kutladı.

Alişan'ın gurur günü!

'KRİZ YOK'

2. Sayfa programına yaptığı açıklamada 'Ben kimse eve çağırmadı' diyerek krizin devam ettiği mesajını verdi. Çok geçmeden de alyansını çıkardı.

Alişan ayrılık soruları ile ilgili "Boşanmıyoruz" dedi, Buse Varol ise "Yüzük bir gösterge değil, kriz yok" açıklamasını yaptı.

GÜNLER SONRA İLK BEĞENİ

Sık sık imaj değişikliğine giden Buse Varol, çok geçmeden alyansını yeniden parmağına taktı. Çıktığı Boğaz turunda arkadaşına poz veren Varol, fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Yaklaşık 150 bin beğeni alan fotoğrafa Alişan da kayıtsız kalmadı.

Alişan'ın gurur günü!

'BİZİ BİZE BIRAKIN' DEMİŞTİK

Geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezinde el ele görüntülenen çift zor günleri geride bıraktı. Açıklama yapmaktan kaçınan ikili 'her şey yolunda' mesajı verdi.

Buse Varol muhabirlerin soruları karşısında sessiz kalırken Alişan, 'Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik! Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik' sözleriyle sorunları aştıklarını duyurdu.
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