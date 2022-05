İşte Survivor'ın eleme adayı!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star, dün akşam 116'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Önceki gün ödül oyunu heyecanı yaşanırken, oyunu kazanan takım Mexico City'de Justien Bieber konseri dinlemeye hak kazanmıştı. Dün akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununun ardından dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Eleme adayı yarışmacı, "Sevenlerim ne derse o olur" sözleriyle dikkat çekti.

Survivor 2022 All Star 116’ncı yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı dün akşam dokunulmazlık oyunu için yarıştı.



Güç ve dengenin önemli olduğu oyun öncesi kazanan takımın ayrıca iletişim ödülünden de yararlanacağı açıklandı. Her oyunda olduğu gibi yine ilk olarak kadın yarışmacılar parkura geldi.



NİSA SEREMONİDE UYUYAKALDI



Oyunu sunmak için seremoniye gelen Murat Ceylan, yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı'nın uyuduğunu fark etti. Nisa'nın uykuya daldığını gören Murat Ceylan “Nisa bugün uykusunu alamadı herhalde” dedi. Nisa'nın oyun boyunca yaptığı hareketler çok konuşuldu. Öte yandan seremonide uyuyakalan Nisa, doktor kontrolünden geçti. Nisa'nın oynamaması için herhangi bir durum yer almazken yarışmacı, oyuna girmek istemediğini söyledi.



DOKUNULMAZLIĞI GÖNÜLLÜLER TAKIMI KAZANDI



İkinci etapta da yine erkek yarışmacılar parkura çıktı. Atakan'ın sayısı ile erkekler mücadelesine de önde başlayan gönüllüler başarılı performansını oyun sonunda gösteremedi. Batuhan'ın sayısı ile erkekler mücadelesini ünlüler 8-4 kazandı. 1-1 eşitlik ardından en iyiler performansına kalan dokunulmazlık oyununu Nagihan'ın Sema'ya karşı aldığı sayı ile gönüllüler takımı kazandı. Dokunulmazlık sembolü 6/7 yapan Evrim'e verildi. Ayrıca gönüllüler sevdikleri ile telefonda konuşma ödülünden de yararlandı.



Şampiyonluk yarışının kızıştığı Survivor'da oynanan dokunulmazlık sonrası gönüllüler kendisini garanti altına alarak konseyde rahat bir nefes aldı. Ünlüler takımı ise adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi.



Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan konseyde gerginlik yaşandı. Nisa ile ünlüler takımı arasında Nisa'nın oyuna çıkmamasıyla ilgili konuşmada tansiyon yükseldi.



ANIL ELEME ADAYI OLDU



Toplamda beş kişi kalan ünlüler oylamada Anıl'ın ve Ayşe'nin isimlerini yazdı. Üç oy alan Anıl haftanın birinci eleme adayı olarak potaya girdi.



"BEŞ KİŞİ KALDIK, HERKES İYİ TABİ..."



Eleme adayı olan Anıl konseyde yaptığı açıklamada, "Beş kişi kaldık. Herkes iyi tabii ki. Önemli bir dokunulmazlıktı ama kaybetmenin ceremesini çekiyoruz. İşime odaklandım mücadeleyi verdim sonuna kadar. Çokça da performans birincisi çıktım. Sıkıntı yok inşallah alnımızın akıyla çıkacağız potadan. Beni sevenlere, izleyenlere güveniyorum. Sevenlerim ne derse o olur" sözleri ile dikkat çekti.



SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?



Survivor'da geçtiğimiz hafta Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude eleme adayı seçildi. Acun Ilıcalı, en az SMS sıralaması oyuna sahip olarak Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Yapılan oylama sonucu adaya veda isim Sude oldu. Survivor 2022 olma rüyasına veda eden isim Sude duygusal anlar yaşayarak son kez duygularını şu sözlerle dile getirdi:



"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIM"



Gönüllüler takımı kadrosunda Survivor macerasına başlayıp daha sonra ünlüler takımına geçen Sude Burcu, "Hissettim. Aslında daha kaybettiğimiz oyunda bunu hissettim. Çok değer verdiğim bir bileklik koptu ve dedim ki Sude gidiyorsun... Elimden gelen her şeyi yaptım. Burayı sizi ekibinizi çok seviyorum. Şuna mutlu oluyorum hiçbir arkadaşımın kalbini kırdığımı düşünmüyorum. Kendimi olduğu gibi ifade etmeye çalıştım. Son bir ayda buranın tadını çıkarmalarını diliyorum. Ben elimden geleni yaptım. Dışarıda çok güzel bir ailem var ama dediğim gibi çok üzgünüm. 1 ay sonra görüşeceğiz umarım.