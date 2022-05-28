. Esra Tokelli'den acı haber!
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Esra Tokelli'den acı haber!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu; şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri görevini üstlendiği 'Masterchef Türkiye' yarışmasıyla ünlenen Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli hayatını kaybett

Ekleme: 28.05.2022 - 15:56 Güncelleme: 28.05.2022 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
'MasterChef Türkiye 2020' yarışamsında mücadele eden Esra Tokelli, annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alınan Hülya Tokelli, operasyon sırasında yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

43 yaşındaki yarışmacı, sosyal medyada hesabından, "Canım annem Hülya Tokelli'yi ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebiyle kaybettik” mesajını yazdı.

MasterChefin eski yarışmacısı Esra Tokellinin acı günü
26 Mayıs Perşembe günü annesinin cenazesini Fatih Karagümrük Camii'nde okunan ikindi namazının ardından memleketleri Balıkesir’e defneden Tokelli, cenaze boyunca annesinin tabutunun başından hiç ayrılmadı.

ESRA TOKELLİ KİMDİR?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Esra Tokelli, ev hanımıdır ve aşçılık ile sağlamaktadır. Bir oğlu olan Tokelli, MasterChef'ten önce Seda Sayan'ın sunduğu 'Yemekteyiz' programına katılmış ve haftayı galibiyetle kapatarak, 10 bin TL'Lik ödülün sahibi olmuştu.

Yemek yapmayı çok sevdiğini, zamanının çoğunu mutfakta geçirdiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirten Esra Tokelli, TV8'de ekranlara gelen yarışmanın ilk turunda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç 'Evet' alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti.

Üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaşmıştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istenmişti. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim olan Tokelli, MasterChef Türkiye 2020 ana kadrosunda yer almıştı.
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