Ünlü şarkıcının kardeşi hapse girecek!

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir'e, eski eşi Seval Bazancir'in evinin baltalı saldırıda bulunmuştu. Hakim, suçun sabit olduğunu belirtti ve Yusuf Bazancir'e 1 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir, eski eşi Seval Bazancir'in evine baltalı saldırıda bulunmuştu. Yusuf Bazancir'in yargılanmasına başlandı. Mahkemede Seval Bazancir şikayetinden vazgeçtiğini söylese de, hakim suçun sabit olduğunu belirtti ve Yusuf Bazancir'i "Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.



"FİZİKİ ŞİDDET AKLIMDAN GEÇMEDİ"



Duruşmada savunma yapan sanık Yusuf Bazancir olay günü eşiyle telefonda tartıştıklarını söyleyerek, "Eve gittiğimde eşim kapıyı açmadı. Ben de ısrar ettim. Düzenli sinir ilaçları kullanıyorum. İlaçlarım içerideydi. Kapıyı açmayınca öfkelendim. Kapıyı kırarım dedim. Kıramazsın dedi. O anlık öfkeyle baltayı alarak kapıya vurdum. Tek amacım içeri girip ilaçlarımı almaktı. Fiziki şiddet aklımdan geçmedi. Bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Tehdit etmedim, küfür etmiş olabilirim. Şu an eşimle sıkıntımız yok. Tatsız bir olay yaşadık. Keşke yaşanmasaydı" dedi.



Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, şikayetçi Seval Bazancir'in sanığın kendisini tehdit etmediğini söylediği, ifade ve deliller değerlendirildiğine mağdurun ilk ifadesi geçerli olduğu aktarıldı. Mütalaada, Seval Bazencir'in eşini kurtarmaya yönelik beyanda bulunduğu ifade edildi. Savcı sanık Yusuf Bazancir'in "Silahla tehdit" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



YUSUF BAZANCİR'E 1 YIL 11 AY HAPİS



Son sözü sorulan sanık Yusuf Bazancir, "Bizim şu an mutlu bir evliliğimiz var. Beraatımı talep ediyorumö dedi. Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, "Silahla tehdit" suçunun sabit olduğunu belirterek, sanık Yusuf Bazancir'i 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Yusuf Bazancir, "Tatsız bir olay yaşadık, yapacak bir şey yok şu anda hayatımıza devam ediyoruz. Kanun bu yapacak bir şey yok, saygı duyacağız kanunlara. İtirazımızı da edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bazancir'in avukatı Pınar Kaya ise "İtirazımızı yapacağız, karar bize göre, bizim istemediğimiz bir karar. Normalde beraat olması gerekirdi, dolayısıyla biz gerekli mercilere itirazımızı yapacağız" dedi.