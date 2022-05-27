Pınar Altuğ'un milyonluk yeni otomobili!

Sosyal medyada kendisine yapılan kötü yorumlara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Asmalımescit'te bir lansman çıkışı görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü isim, tamamen elektrikli olan yeni aracıyla ilk kez objektiflere yansıdı. Altuğ'un arabasının fiyatı ve plakası dikkat çekti.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın sunduğu YouTube programına konuk olan Pınar Altuğ, güzel bir kadın gördüğünde bakacağını söylemişti.



"BAKILACAK BİR ŞEYSE BAKILIR"



Ünlü isim, "Güzel bir kadın gördüğümde de güzel bir adam gördüğümde de hem kocama gösteririm hem kendim bakarım" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Altuğ, "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" ifadeleriyle gündem olmuştu.



"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN SEVGİLİM"



Sonrasında 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile kutlamıştı. Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren bir çocuk annesi güzel oyuncu, paylaşımına; "İyi ki doğmuşsun sevgilim" notunu düşmüştü.



"SİZCE BUNU SÖYLER MİYİM?"



Önceki gece de Asmalımescit'te bir lansman çıkışı görüntülenen Pınar Altuğ, muhabirler ile sohbet etti. Altuğ, yaz tatiline kızları Su'nun sınavları olduğu için geç gideceklerini söyledi.



Eşi Yağmur Atacan'ın da doğum günü olması sebebiyle 19 Mayıs'ın kendileri için çifte bayram olduğunu söyleyen Pınar Altuğ, muhabirlerin ''Yağmur Bey'e hediye ne aldınız?'' sorusuna; ''Sizce bunu söyler miyim?'' diyerek cevap verdi.



"KIZIMIZIN ARKASINDAYIZ"



2009 yılında dünyaya gelen kızları Su'nun mesleki seçimleri ile ilgili gelen sorulara Altuğ “Oyunculuğa yatkınlığı var ama ne olmak isterse biz onun arkasındayız” diyerek cevap verdi.



2.5 MİLYONLUK YENİ ARAÇ



'Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle hafızalarda yer eden Pınar Altuğ, tamamen elektrikli olan ve piyasa fiyatı 2.5 milyon TL'yi bulan yeni aracı ile ilk kez görüntülendi. Ünlü oyuncunun lüks aracının plakasının da eşi, kızı ve kendi adının baş harflerinden oluşması dikkatlerden kaçmadı.