Oyunculuk için mesleğini bıraktı!

Masumlar Apartmanı'nın Esra'sı Esra Ruşan ‘İbrahim Selim'le Bu Gece' programına katıldı. Esra Ruşan programda oyunculuk için hangi mesleği bıraktığını açıkladı.

'Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Esra karakteriyle adından söz ettiren Esra Ruşan, 'İbrahim Selim'le Bu Gece' programına katıldı. Üniversitede öğretmenlik okurken tiyatro yapmaya karar verdiğini söyleyen Ruşan, "Bakırköy'de bir tiyatro kursu vardı. Onlar da bana 'Gel sen de' dediler ve elbirliğiyle beni konservatuvara hazırladılar. Mimar Sinan Üniversitesi'ni kazandım' dedi.