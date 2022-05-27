. Meryem Uzerli'den 'evlilik' açıklaması!

2011-2014 yılları arasında ekranlara gelen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol alan Meryem Uzerli, 2014 yılında Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı, geçen sene ise küçük kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti.Küçük kızının doğumu sonrası ABD'li aşkıyla yollarını ayıran ve kızlarının bakımıyla kendi ilgilenen 38 yaşındaki güzel oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.ANNESİNİN KOPYASIGeçtiğimiz ay kızlarıyla birlikte Dubai tatiline giden Meryem Uzerli, birlikte verdikleri eğlenceli pozları ise sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti. Ünlü oyuncunun çocukları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı olurken; sekiz yaşındaki Lara'nın annesine olan benzerliği dikkat çekmişti.'TAKILARI ÖZEL GÜNLERDE TAKIYORUM'Geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli'nin iş birliği yaptığı mücevher firması, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda davet verdi. Etkinlikte objektiflere yansıyan Uzerli, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.Oyuncu, 'Takıları çok seviyorum. Takı takmayı çok seviyorum ama özel günlerde takıyorum. Günlük hayatta taktığım zaman küçük kızım çok hareketli ve sürekli kucağımda olduğu için çekip, boynumdan alabilir, koparabilir' dedi.'URLA ÇOK ÖZEL BİR YERMİŞ'Yazın çekeceği dizi hakkında da konuşan Meryem Uzerli, 'Çok farklı bir karakter olacak. Yaz ayında 8 bölüm çekeceğiz. Çekimler boyunca çocuklarımla dört ay kadar Urla'da kalacağım. Urla'yı biraz araştırdım. Çok mutlu oldum. Çünkü Urla gerçekten çok özel bir yermiş' ifadelerini kullandı.'AŞK ÖNEMLİ'Son olarak gazetecilerin 'Aşka bakış açınız nasıl?' sorusuna da yanıt veren iki çocuk annesi güzel oyuncu, 'Aşk hayatta önemli. Sağlık da önemli... Hayattayız ve mutluyuz' demekle yetindi.'BUNU HİSSEDERSEM MUHAKKAK EVLENİRİM'Uzun bir süredir Almanya'da yaşayan 38 yaşındaki Meryem Uzerli, muhabirlerin 'evlilik' sorularına ise 'Günün birinde bunu hissedersem muhakkak evlenirim' şeklinde cevap verdi.Meryem Uzerliden evlilik sorusuna yanıt'BAHÇELİ BİR EVDE YAŞAMAK İSTİYORUM'MAG Dergisi'nin ekim sayısına konuk olan Meryem Uzerli, 'Daha sağlıklı olmak ve bahçeli bir evde yaşamak istiyorum. Şu an bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bir de annemi ve babamı daha çok görmek istiyorum. En büyük hayalim çocuklarım Lara ve Lily'ye güzel bir gelecek yaratmak ve bu dünyada kadın-erkek eşitliğini nihayet görebilmek' demişti.