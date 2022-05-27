. Kadir İnanır'ın manevi çocukları!
  • USD: 16,37 - 16,40
  • EURO: 17,51 - 17,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadir İnanır'ın manevi çocukları!

Sosyal medyada Kadir İnanır'ın herkesten sakladığı bir oğlu olduğu iddia edilse de Kadir İnanır'ın çocuğu yok. Ancak evladı yerine koyduğu 2 yeğeni de birbirinden ünlü...

Ekleme: 27.05.2022 - 09:47 Güncelleme: 27.05.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam'ın jönlerinden olan Kadir İnanır, oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Tatar Ramazan ve Selvi Boylum Al Yazmalım ile akıllara kazınan Kadir İnanır, son olarak 2019 yılında "Kapı" isimli filmde rol aldı ve emekliye ayrıldı.

Türk sinemasına eşsiz eserler bırakan usta oyuncu, herkesten sakladığı bir oğlu olduğu iddialarıyla gündeme geliyor.

Sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilenen ve hiç evlenmeyen usta oyuncu Kadir İnanır, 1999 yılından beri Jülide Kural ile birliktelik yaşıyor.

Sevenleri, Kadir İnanır'ın çocuğu var mı yok mu sorusuna sıklıkla yanıt arıyor.

Kadir İnanır'ın manevi çocukları!

Kadir İnanır'ın manevi çocukları
Kadir İnanır babalık duygusunu tadamadı ancak yeğenlerini evladı yerine koydu.

Kadir İnanır'ın kız kardeşinin çocukları Levent Arıca ve Soner Arıca ile hiç ayrılmadı.

Annelerinin ölümüyle öksüz kalan Levent İnanır ve Soner İnanır, dayısı Kadir İnanır‘ın da desteği ile okuluna devam etti.

Dayısının izinden giderek oyuncu olan Levent İnanır, Sürü filmiyle adını duyurdu ve birçok projede yer aldı. Ünlü oyuncu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol aldı.

Soner Arıca, Türkiye'ye adını duyurmayı başardı. Mankenlik ile balşadığı kariyerinde müziğe yöneldi ve şarkılarıyla dillere dolandı.
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girdi!
Halk TV'de sigara ve alkole gelen zam sonrası 'ne kadara içeriz' hesabı yaptılar!
Demokrasi ilk darbenin 62. yılı! Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programa katılacak!
Manipülatif manşet: Namaza gidecek çocuklara verilecek bisiklet Cumhuriyet ve Sözcü'yü rahatsız etti
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!
Bitexnova vurgununda 250 milyon TL buhar olmak üzere...
Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal 'canlı bomba' çıkışı!
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu ABD'yi korkuttu!
Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına Gürkan Hacır'dan eleştiri!
Meral Akşener'in İzmit ziyaretinde arbede!
ABD'den Rusya'ya çağrı: Savaşı bitir, gıda akışına izin ver!
Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasa teklifi TBMM'de!
HDP Sözcüsü Ebru Günay sınır ötesi operasyonlar için soykırım dedi!
Putin tek şartını açıkladı: Gıda krizini çözebiliriz!
Son dakika! MGK Toplantısı sona erdi!
400 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor!
MSB paylaştı: Terör yuvaları yok ediliyor!
Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
İBB’den fetih ayıbı! Panolarla kapattılar!
3600 ek gösterge için yeni formül hazırlandı!

3600 ek gösterge için yeni formül hazırlandı!

Kripto parada yasal düzenleme geliyor!

Kripto parada yasal düzenleme geliyor!

Meteorolojiden son dakika uyarısı! O bölgede yaşanlar dikkat!

Meteorolojiden son dakika uyarısı! O bölgede yaşanlar dikkat!

Küçük esnafa 'vergi muafiyeti' müjdesi!

Küçük esnafa 'vergi muafiyeti' müjdesi!

ABD'deki okul katliamında yeni detaylar ortaya çıktı!

ABD'deki okul katliamında yeni detaylar ortaya çıktı!

Kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibinden cesetler çıktı!

Kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibinden cesetler çıktı!