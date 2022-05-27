. Kadir İnanır'ın manevi çocukları!

Yeşilçam'ın jönlerinden olan Kadir İnanır, oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu oluyor.Tatar Ramazan ve Selvi Boylum Al Yazmalım ile akıllara kazınan Kadir İnanır, son olarak 2019 yılında "Kapı" isimli filmde rol aldı ve emekliye ayrıldı.Türk sinemasına eşsiz eserler bırakan usta oyuncu, herkesten sakladığı bir oğlu olduğu iddialarıyla gündeme geliyor.Sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilenen ve hiç evlenmeyen usta oyuncu Kadir İnanır, 1999 yılından beri Jülide Kural ile birliktelik yaşıyor.Sevenleri, Kadir İnanır'ın çocuğu var mı yok mu sorusuna sıklıkla yanıt arıyor.Kadir İnanır babalık duygusunu tadamadı ancak yeğenlerini evladı yerine koydu.Kadir İnanır'ın kız kardeşinin çocukları Levent Arıca ve Soner Arıca ile hiç ayrılmadı.Annelerinin ölümüyle öksüz kalan Levent İnanır ve Soner İnanır, dayısı Kadir İnanır‘ın da desteği ile okuluna devam etti.Dayısının izinden giderek oyuncu olan Levent İnanır, Sürü filmiyle adını duyurdu ve birçok projede yer aldı. Ünlü oyuncu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol aldı.Soner Arıca, Türkiye'ye adını duyurmayı başardı. Mankenlik ile balşadığı kariyerinde müziğe yöneldi ve şarkılarıyla dillere dolandı.