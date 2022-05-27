. İsrailli ünlü sanatçı, İstanbul'a geliyor!
  • USD: 16,35 - 16,38
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsrailli ünlü sanatçı, İstanbul'a geliyor!

İsrailli sanatçı Yasmin Levy, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde Türk hayranları ile buluşacak.

Ekleme: 27.05.2022 - 20:51 Güncelleme: 27.05.2022 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü İsrailli sanatçı Yasmin Levy, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser vermek için İstanbul'a geliyor. Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu Levy, Zorlu PSM ve Piu Entertainment organizasyonuyla 8 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.

Başarılı sanatçı, kariyeri boyunca; Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve İbrahim Tatlıses'in de aralarında bulunduğu birçok isimle çalıştı.

Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol Flamenkosuna, Arjantin tangosundan Portekiz Fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarında müzikleri harmanlayan Levy, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa çıkarıyor.

Türk yaylı çalgılarının zengin tonlarıyla Flamenko gitarının tutkulu sesini buluşturan Yasmin Levy, viyolonsel ve piyano gibi Batı müziği enstrümanlarıyla Doğu'nun ritimlerini ritimlerini bir araya getiriyor.
İmamoğlu'nun 'uyduruyorsun' dediği vatandaş haklı çıktı!
Bakan Kurum'dan CHP'ye sert tepki!
Bakan Çavuşoğlu: Birlikte adım atmaya devam edeceğiz!
Başkan Erdoğan'dan DEİK Merkez Ofisi açılışında önemli açıklamalar
Sosyal medyada algı operasyonu! Emine Erdoğan'ı hedef aldılar!
Taşkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: 15 Temmuz’da kimlerle pazarlık yaptığı ortaya çıkacak
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava!
Binali Yıldırım'dan sözde muhalefete tepki! 'Başkan Erdoğan'ı indiremezsiniz, gücünüz de yetmez'
Rıza Bey Apartmanı davasında sıcak gelişme: Sayı 13'e çıktı!
MSB duyurdu! 16 terörist öldürüldü...
Türk Silahlı Kuvvetleri: 2015’ten bugüne 34 bin 375 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO'ya terörle mücadele mesajı!
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan Şuşa'ya ziyaret
Rasim Ozan Kütahyalı: Ayşenur Arslan ve Uğur Dündar'ı hapse girmekten biz kurtardık
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar toprakla buluşuyor! Bakan Kurum açıkladı: Bir pist açık tutulacak
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin sabıkası kabarık: Bağlantıları araştırılıyor
Fuar basan CHP'li belediyenin zabıtalarına büyük şok!
Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı! Liralaşma hedefi vurgusu
Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Yalan iftira diz boyu'
3600 ek gösterge için yeni formül hazırlandı!

3600 ek gösterge için yeni formül hazırlandı!

Kripto parada yasal düzenleme geliyor!

Kripto parada yasal düzenleme geliyor!

Meteorolojiden son dakika uyarısı! O bölgede yaşanlar dikkat!

Meteorolojiden son dakika uyarısı! O bölgede yaşanlar dikkat!

Küçük esnafa 'vergi muafiyeti' müjdesi!

Küçük esnafa 'vergi muafiyeti' müjdesi!

ABD'deki okul katliamında yeni detaylar ortaya çıktı!

ABD'deki okul katliamında yeni detaylar ortaya çıktı!

Kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibinden cesetler çıktı!

Kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibinden cesetler çıktı!