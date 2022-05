Hayranlarının kurbanı oldu!

Can Yaman hukuk bürosunu kapatmak zorunda kaldı. Yabancı hayranlarının yoğun ve ısrarlı ilgisi ile karşılaşan Can Yaman, Bebek'teki hukuk bürosunu kapattı.

Can Yaman'ın başı yabancı hayranları ile dertte. Asıl mesleği avukatlık olan ve bir hukuk bürosu bulunan Can Yaman, Bebek'te bulunan hukuk bürosunu kapatmak zorunda kaldı. Bunun sebebi ise yurt dışı hayranlarının durmadan ofisine gelmesi.



Hayranları sıklıkla ofise gelen Can Yaman, sıkılarak da olsa ofisini kapatmak zorunda kaldı. Hayranlarının emlak ofisini, "Can Yaman'ı görebilir miyiz?" isteği ile aradıkları iddia edildi.