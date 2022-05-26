. Johnny Deep - Amber Heard davasında flaş gelişme!
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Johnny Deep - Amber Heard davasında flaş gelişme!

Johnny Depp ile Amber Heard davasının son duruşmasında Kate Moss ifade verdi. Dünyaca ünlü model, bir dönem birlikte olduğu Johnny Depp'in kendisine şiddet uygulamadığını söyledi.

Ekleme: 26.05.2022 - 22:53 Güncelleme: 26.05.2022 - 22:53 / Editör: Ozge Selin
Johnny Deep ile Amber Heard arasında devam eden davada Kate Moss dinlendi. Amber Heard, Kate Moss ile Johnny Depp arasında fiziksel şiddet olduğunu iddia etmişti. İddiaya göre Depp, Moss'u merdivenlerden aşağıya atmıştı. İngiltere'den davaya bağlanan Kate Moss, Jamaika'da tatildeyken düştünü Depp'in kendisine yardım ettiğini söyledi.

Moss, "Beni asla itmedi, tekmelemedi ya da herhangi bir merdivenden aşağı atmadı." ifadelerini kullandı. Ünlü aktörün avukatı tarafından sorgulanan ünlü model, şunları söyledi:

"Odadan ayrılıyorduk ve Johnny benden önce çıktı. Bir yağmur fırtınası vardı ve ben odadan çıkarken merdivenlerden aşağı kayarak sırtımı incittim. Sonra çığlık attım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve acı çekiyordum. Johnny bana yardım etmek için koşarak geri geldi, beni odama taşıdı ve tıbbi yardım almamı sağladı."
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