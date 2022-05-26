. İrem Derici: Safiye Soyman'ın saçını yolasım geldi
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İrem Derici: Safiye Soyman'ın saçını yolasım geldi

İrem Derici, Safiye Soyman'ın erkeklerle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Ekleme: 26.05.2022 - 11:29 Güncelleme: 26.05.2022 - 11:30 / Editör: Ozge Selin

İrem Derici: Safiye Soyman'ın saçını yolasım geldi
Geçtiğimiz günlerde Safiye Soyman, "Erkek çaktırmadan çapkınlık yapabilir." şeklinde bir açıklama yapmıştı ve bu açıklamasıyla çok tepki almıştı. Safiye Soyman'a bir tepki de İrem Derici'den geldi.

"Safiye abla kendine gel"
"Safiye Soyman'ı çok seviyorum ama söylediklerine katılmıyorum." diyen Derici, "Manyak mısınız be kadınlar? Tabii bu söylemlere katılmıyorum. Böyle saçmalık olabilir mi? Safiye ablamı çok severim ama valla saçını yolasım geldi. Ne gereksiz açıklamalar böyle. Ne demek 'Erkek yapsın, kadın yapmasın' falan. Kendinize gelin abi. Onlar istediği açıklamayı yapabilirler ama ben bu tarz olayları affetmiyorum. Bu kalp oyuncak değil.

"Ahlakı savunur hale geldim"
Kırılsın, yapıştır, eskisi gibi olmuyor ki. Safiye ablacığım lütfen kendimize gelelim. Erkek yakışıklıysa bakılmaz mı? Bakılır ama yanında kadın var, bakmamak lazım. Etik, ahlak... Düşünsenize ahlakı artık ben savunur hale geldim."

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