. Hayali Cannes'da yarışmak!
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Hayali Cannes'da yarışmak!

Pazar akşamı sezon finaliyle ekrana gelecek olan 'Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz, 75. Cannes Film Festivali dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Kırmızı halıda giydiği kıyafetle gündem olan güzel oyuncu, tüm dünyanın gözünü çevirdiği festivalle ilgili hayalini açıklarken, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nun fotoğrafına yaptığı yorumla ilgili de konuştu.

Ekleme: 26.05.2022 - 09:14 Güncelleme: 26.05.2022 - 09:15 / Editör: Ozge Selin

Kanal D’de yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran 'Yargı’ dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, geçtiğimiz akşam İstanbul Havalimanı'nda 75. Cannes Film Festivali dönüşü görüntülendi. Cannes’de kırmızı halıda giydiği kıyafeti ile göz dolduran oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İLK KIRMIZI HALI DENEYİMİM"

“Cannes Film Festivali sizin için nasıl geçti?” sorusuna Deniz, “Benim için çok heyecanlıydı, ilk defa kırmızı halı deneyimim oldu. Heyecanlanmam diye düşündüm, yine çok gerilmedim ama bütün flaşlar üstümde olunca tabii güzel bir deneyimdi. Bir de 'Squid Game'in yönetmeni vardı, çok sevdiğim oyuncular ile aynı ortamda bulunmak benim işin çok büyük bir deneyimdi. Rahatsız etmek istemediğim için yanlarına gitmedim. Quentin Tarantino'yu çok severim, diğer sevdiğim oyuncular da vardı. Hepsi ile kahvaltı yaptım tabii ki ama konuşmadım. Aynı otelde kalıyorduk. Onlarla aynı ortamda olmak bile benim için ayrı bir deneyim oldu” cevabını verdi.

"SADE OLMAK İSTEDİM"

28 yaşındaki güzel, "Kıyafetiniz de çok konuşuldu. Sosyal medyanın gündemine oturdu. Kıyafet tercihiniz hakkında neler söylemek istersiniz?” sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

Biraz daha duru ve sade olmak istedik zaten. Bir de mücevher olduğu için sade giyinip, mücevherlerin ön planda olmasını istedik.


"ORADA BİZİ ÇOK SEVİYORLAR"

Cannes Film Festivali’ndeki hayalinden de bahseden Pınar Deniz, “Bir gün orada filmimin yarışmasını çok isterim. Orada bizi gerçekten çok seviyorlar. Halktan yoğun bir ilgi vardı” dedi.

"KAAN BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

“Sosyal medyada paylaştığınız son fotoğrafa Kaan Urgancıoğlu kalp emojisi koydu. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz?” sorusu yöneltilen ünlü oyuncu, “Kaan beni desteklemek için yaptı. Kendisi benim en büyük destekçim. Eğer o da katılsaydı, ben de onu desteklemek için kalp emojisi atardım. Hatta 'Seni seviyorum' bile yazardım. Üç senedir beraber çalışıyoruz, seviyorum tabii ki. İnsanlığını çok seviyorum, oyunculuğunu çok seviyorum. Bu yüzden Kaan benim için çok değerli” şeklinde konuştu.

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