Genç oyuncu evleniyor!

Alemin Kralı dizisinde oynadığı Ahsen rolüyle tanınan Yağmur Ün, doktor sevgilisi sosyal medya fenomeni Doğaç ile evleniyor. Sevgilisini yere göğe koyamayan Doktor Doğaç, sevgilisi Yağmur Ün'e Instagram'dan ilan-ı aşk etti.

Yağmur Ün, Alemin Kralı dizisi ile ünlenmişti. Ahsen karakteri ile tanınan Yağmur Ün, sevgilisi sosyal medya fenomeni Doktor Doğaç'ın evlilik teklifine evet dedi.



Fenomen doktor sosyal medya üzerinden, evlilik aşamasında olduğu Yağmur Ün hakkında şu sözlerle bir paylaşımda bulundu:



'Şu hanımefendiyle evlenmek üzere olmama hala inanamıyorum. Kendisinin bana biraz fazla olduğunu düşünenler var. Mesela kardeşim, annem, babam, ev arkadaşım, üroloğum, berberim ve Yağmur başta olmak üzere, okuduğum birkaç bilimsel makalede de buna dair haklı noktalar vardı ki anlayışla karşılıyorum.'