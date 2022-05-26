Emanet'in aşıkları düşman oldu!

Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinden ani bir kararla ayrılmış ve Emanet dizisi hayranları bu karara çok üzülmüştü. Geçtiğimiz gün bir ödül töreninde Emanet adına çift ödülü alan Halil İbrahim Ceyhan, yaptığı konuşmayla eski partneri Sıla Türkoğlu'nu hedef almıştı. Halil İbrahim Ceyhan'ın bu konuşması, sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti.

Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan arasında sular durulmuyor. Başrolü olduğu Emanet dizisini yapım şirketi ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeni ile bir anda bırakan Sıla Türkoğlu, tepkilerin odağına yerleşmişti. Ödül töreninde çift olarak ödül alan Halil İbrahim Ceyhan ise yaptığı şu açıklama ile eski partneri Sıla Türkoğlu'nu hedef almıştı:



"İkimize birlikte verilen bir ödüldü. Yılın en iyi dizi çifti ödülü. Bu ödülün kariyerimde aldığım tek buruk ödül olmasını temenni ediyorum. Çünkü bizim işimiz izleyicinin sevgi ve saygısı ile doğru orantılı bir yükseliş gerektiriyor. Partnerimin yapım şirketi ile ayrılma kararı aldığından ötürü, izleyici tarafından verilen ödüle tepki göstermesi ve gelmemesi bana olduğu kadar izleyici için de bir burukluk yaşattı. Profesyonel olarak bazı ayrımların iyi yapılması gerekiyor, bunun ne kadar önemli bir durum olduğunu da tekrardan idrak ettiğim bir durum yaşadım. Kendi adıma onur ve mutluluk duydum, ama buruk bir sevinç yaşadım."





SILA TÜRKOĞLU İLE HALİL İBRAHİM CEYHAN DÜŞMAN MI OLUYOR?



Bu durum tepkilere neden oldu. Halil İbrahim Ceyhan'ın açıklaması, sosyal medyada acaba ikisi arasında bir küslük veya düşmanlık mı başladı şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı.





Sıla Türkoğlu'nun hayranları ise açıklamaları nedeniyle Halil İbrahim Ceyhan'a tepki göstermeye başladılar.