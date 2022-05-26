Elbisesi başa bela oldu! Kameralar onu kovaladı!

Uzun süredir ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda bebeğini kucağına alan Georgina Rodriguez, Elvis'in Cannes Film Festivali'ndeki galasına katıldı. Kırmızı halıda boy gösteren Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez, elbisesi, ayakkabısı ve takıları ile göz kamaştırdı.

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile nişanlısı Georgina Rodriguez, 18 Nisan'da ikiz çocuklarını kucağına aldı. Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, erkek bebeklerini doğumda kaybetti. Ünlü çift, bebeklerine 'Bella Esmerelda' ismini verdiklerini açıkladı.



Geçtiğimiz çarşamba günü Elvis'in Cannes Film Festivali'ndeki galasına katılan Georgina Rodriguez, kırmızı halıdaki güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.



Gümüş rengin uzun pullu ve derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Rodriguez, adeta parladı.



Georgina, kombinin elbisesiyle uyumlu bir çift gümüş şeritli topuklu ayakkabıyla tamamladı. Aksesuar olarak da zümrüt yeşili küpe tercih etti.