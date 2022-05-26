Demet Akalın’a olay gönderme!

Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasındaki 'dünya starlığı' tartışması devam ediyor. Genç popçu, “Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler, ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler” demişti. 'Kulüp' isimli şarkısı Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında çalınan ve dünyaca ünlü birçok sitede paylaşılan Akalın ise “Tek rakibin Mustafa Topaloğlu, uzay starlığı” cevabını vermişti. "Türkiye'de sizi çekememezlik var mı?" sorusu yöneltilen Aleyna Tilki, isim vermeden meslektaşına gönderme yaptı. İşte detaylar...

Aleyna Tilki, önceki gün Etiler’deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Yoğun konser trafiği sebebiyle hasta olduğunu belirten genç şarkıcı, "Çok konser yaptığım için hastalandım. Çok hastayım; serum, iğne falan her yerim delik deşik ama iyileşiyorum. Nazar yani. Yoğun tedavi olunca toparlandım çok şükür” dedi.



"TÜRKİYE'DE ÇOK YETENEKLİ ÇOCUKLAR VAR"



Yeni şarkısının 3 Haziran'da çıkacağını açıklayan popçu, "Yeni şarkımla alakalı çok güzel hayallerim var, çok güzel bir şarkı çünkü. Farklı bir klip çektik. İnsanlar prodüksiyonlu klip istiyorlar, onu anladım. Çok prodüksiyonlu klip çekme taraftarı değilim, rock star olduğum için. Doğal yaşantımı yansıtmayı daha çok seviyorum ama bu sefer prodüksiyonu yüksek tuttum çünkü o dünyayı biraz yansıtabilmek için nostaljik bir klip. Çok güveniyoruz o şarkıya da. Şu anda global anlamda en büyük destekçimiz Spotify ve beni koymadığı liste kalmadı. Bu çok büyük bir başarıydı. Böyle global listelerde yer verilmesi çok önemli. Bu anlamda da ilk Türk ben oldum. 'İlk defa ben yaptım' falan diyorum ya onun güzel bir yere çekilmesini istiyorum. Türkiye’de çok yetenekli çocuklar var. Ben de keşfediyorum. Buradaki en güzel şey ilk Türküm ama son Türk değilim. Ben ve benim gibi yetenekli tüm gençlere kapı açmak istiyorum. Sonra da yavaş yavaş yükseliyorum. Bu yıl çok çalışıp önümüzdeki yıl başarı anlamında bol bol ekmeğini yemeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.





"BENDEN SONRA TÜRK YETENEKLERİN PEŞİNE DÜŞTÜLER"



Tilki, "Avrupa’daki müzisyenlerin Türk şarkıcılarına bakış açısını nasıl görüyorsunuz?" sorusuna, "Önceden Türk sanatçılara karşı çok büyük bir ön yargı vardı. Bizzat prodüktörlerden duyduğum bu. Şu anda Türk sanatçıları hazine olarak görüyorlar. Bizim kültürümüze çok dahil değiller. Türkiye farklı bir yer. Tam doğru yansıtamıyorduk çünkü böyle bir mutfağa, böyle net bir şekilde girip beraber üretip çalışmadık. Türk müziğinin mistikliğinin ne kadar gerçek ve yüksek seviyede olduğunu, ne kadar değerli olduğunu çok iyi anladılar. Zaten benden sonra Türk yeteneklerin peşine düştüler” yanıtını verdi.



"DÜNYAYA HİTAP EDİYORUM"



21 yaşındaki şarkıcı, "Türkiye’de sizi çekememezlik var mı?" sorusunu ise şöyle cevapladı:



Olur olur, o olmasa hiçbir şey olmaz zaten. Birilerini rahatsız etmesem, herkes beni sevse, herkesin sevdiği kişinin kitlesi belli, ufak bir kitle. Ben tüm Türkiye’ye hitap ediyorum, Avrupa’ya hitap ediyorum, dünyaya hitap ediyorum. Sayı arttıkça herkesin aynı oranda beğenme olasılığı da düşüyor.



"ONA SİZ KARAR VERİN!"



Meslektaşı Demet Akalın’ın "Ben Aleyna’ya takılıyorum” sözleri hatırlatılınca Tilki, "Artık gündemimiz güzel şeyler olsun. Güneş var, hava güzel. Artık gündemimiz benim global kariyerim ve şarkılarımla dünya listesine yeniden girmek olsun" dedi. Ünlü popçu, "Eleştiriler beni ilgilendirmiyor, ben başka bir boyuttayım mı demek istiyorsunuz? Öyle mi anlayalım?" sözleri üzerine "Ona siz karar verin” şeklinde konuştu.