. Bahar Candan Dubai tatili için arkadaş arıyor! Günde 300 dolar verecek!

“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla adını duyuran ve son olarak “Al Sana Haber” programında yorumculuk yapan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, yine tüm dikkatleri üzerine çekti.Candan’ın bu kez pozları değil verdiği ilan, magazin gündemine düştü.Bahar Candan, sosyal medya hesabından para karşılığı arkadaş aradığını açıkladı.Kendisiyle Dubai'ye gelecek birini aramaya başladığını duyuran Candan, Instagram hesabından kriterlerini de sıraladı.Candan “Dubai'ye benimle gelecek arkadaş arıyorum. 18-23 yaş, 1.70 cm ve üzeri, 56-60 kilo görünüşündeki kızlar. 7 yıldızlı otel, benimle businessclass uçma ayrıcalığı. Her gün 300 dolar, toplam 6 gün. Hemen başvurun.” diye yazdı.Bahar Candan'ın günlük 5 bin TL'lik arkadaşlık ilanına kimlerin başvuracağı ise merak konusu oldu.Ünlü fenomen, geçtiğimiz yıl da sosyal medya hesabından ilan vererek günlüğü 200 dolara arkadaş aradığını açıklamıştı.