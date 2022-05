Aldığı evlilik teklifini anlattı!

Bir süredir kendisinden 15 yaş küçük oyun yazılımcısı Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz haftalarda "Çok aşığım, her an evlenebilirim” şeklindeki açıklamaları hatırlatılınca bombayı patlatmış ve yaz sonu dünyaevine gireceğini açıklamıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Esmersoy, aldığı evlilik teklifinden bahsetti.



Burcu Esmersoy, iki kez evlilik yaptı ve evlilikleri kısa sürdü. İlk evliliği Massimo Cusimano ile 2005 yılında oldu ve 2008 yılında boşandı. İkinci evliliğini 2018 yılında Berk Suyabatmaz ile yaptı, bir yıl sonra evlilikleri sona erdi.



Bir süredir kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşayan ünlü isim, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle görüntülenmişti. 45 yaşındaki ünlü sunucu, "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna karşılık "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını vermişti.



Ardından bir açılışta yeni ilişkisi hakkında konuşan Esmersoy, "Kaçacağımız, sakladığımız hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi her şey. Anı yaşıyoruz şu an. Çocukcağızın yanında soru soruyorsunuz çekiniyorum tabii ama şimdi rahatlıkla cevap verebilirim" ifadelerini kullanmıştı.



EVLİLİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI!



Geçtiğimiz haftalarda da konuk olduğu YouTube programında Mehmet Demirkol'un "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını vermişti. Burcu Esmersoy'un bu açık sözlü yanıtına karşılık Mehmet Demirkol'un "Bundan sonra soru mu sorulur?" yanıtını vermesi stüdyoyu kahkahaya boğmuştu.



"YAZ SONU EVLENİYORUM"



Esmersoy’a, "Çok aşığım, her an evlenebilirim” şeklindeki açıklamaları hatırlatılınca, "Çok utandım biliyor musunuz? Siz soruyorsunuz cevap vermiyorum, orada çok hazırlıksız yakalandım. Çok mahcup oldum kendim de izlerken” demişti. Muhabirlerin bize özel bir haber borçlusunuz sözlerine Burcu Esmersoy, "Ne diyeyim, hadi söyleyeyim bu yaz sonu evleniyorum” şeklinde konuşmuştu.



-BAVULDAKİ FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ



“Gözlerine ve gülüşüne aşık oldum” dediği sevgilisinden bir çocuğu olmasını çok istediği iddia edilen Esmersoy, Ramazan Bayramı'nı fırsat bilip tatile çıktığı Nazım Akmandil ile havalimanı dönüşü objektiflere yansımıştı.



Dalaman'ın soğuk olduğunu ve bu nedenle evi özleyip geri döndüklerini söyleyen ünlü sunucunun makyajsız ve keyifsiz hali gözlerden kaçmamıştı. Nazım Akmandil'in taşımasına yardımcı olduğu bavullardan birinin üzerinde ise Esmersoy'un fotoğrafının olması dikkat çekmişti.



Ünlü sunucunun, geçen günlerde valizini kaybetmemek için üzerine kendi fotoğrafını koyan şarkıcı İrem Derici'nin taktiğini uyguladığı görülmüştü.



"BENİ UTANDIRMAYIN"



Bir süredir kendisinden 15 yaş küçük oyun yazılımcısı Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sevgilisiyle yaptıkları tatil hatırlatılınca, "Güzel geçti. Beni utandırmayın, çok ihtiyacım olan bir tatildi. Gitmek isteyip de gidemediğim bir yere denk geldik, çok güzeldi” şeklinde konuştu.



EVLİLİK TEKLİFİNİ ANLATTI



Muhabirlerin sosyal medya paylaşımlarında yüzüğünüzü neden saklamaya çalıştığı hatırlatılıp yüzüğün parmağında olmadığı görülünce, "Öyle her gün takılacak bir yüzük değil o" sözleriyle yüzüğünü takmamış olmasına esprili şekilde değindi. Esmersoy "Düğün tarihi belli mi?" sorusunu, "Yok henüz belli değil" diye cevapladı. "Evlilik teklifi nasıl oldu?" sorusuna ise Esmersoy, "Rüyalarımdaki gibi oldu" diyerek mutluluğunu dile getirdi.



İTALYA TATİLİNDEN ROMANTİK POZ



Öte yandan nikah masasına oturmaya hazırlandığı Nazım Akmandil ile İtalya'ya giden Esmersoy, önceki günlerde keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Sunucunun tatilden kareleri yayınladığı videoda, Akmandil'le sarıldığı anların fotoğrafının olması da dikkatlerden kaçmadı.



Sosyal medyada ünlü çiftin romantik pozunun Burcu Esmersoy'un Akmandil'den evlilik teklifi aldığı anda çekildiği iddia edildi.