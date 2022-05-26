Akın Akınözü'nden Ebru Şahin'e cevap!

Şimdilerde Star TV'de yayınlanan 'Kaderimin Oyunu' dizisinde rol alan oyuncu Akın Akınözü, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ayaksütü gazetecilerle konuşan Akınözü, aralarının bozuk olduğu bilinen meslektaşı Ebru Şahin'in düğününe gidip gitmeyeceği sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Aynı gün Nişantaşı'nda görüntülenen Şahin ve nişanlısı Cedi Osman ise, düğünleriyle ilgili sorulara kaçamak cevaplar verdi.



Ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz aylarda yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirmişti. Çocukluk fotoğrafları sosyal medyada gündem olan 31 yaşındaki Akınözü'nün eski hali hayranlarını şaşırtmış; o fotoğrafları görenler oyuncuyu tanımakta zorlanmıştı.



"BEDENSEL DENEYİM İRADEDEN GEÇİYOR"



Oyuncu, daha önce verdiği bir röportajında; "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim” ifadelerini kullanmıştı. 'Aslan Ailem' ,'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerde de oynayan Akın Akınözü ayrıca bu bedensel deneyimin 'iradeden' geçtiğine inandığını da sözlerine eklemişti.



"EVLİLİK GÜNDEM DIŞI"



Uzun süredir Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşayan oyuncu, bir dergiye verdiği röportajda; evliliğe dair düşüncelerini açıklamış ve şöyle demişti:



Konumuz bile değil. Çünkü ikimiz de ortak hayalimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Eğer evlilik, bu ortak rüyanın bir parçası olursa o zaman bunu tüm kalbimizle karşılayacağız.



"TEKLİFLERE BAKIYORUZ"



Ebru Şahil ile başrollerini paylaştığı ve geçtiğimiz yıl ekranlara veda eden'Hercai' dizisi ile yıldızı parlayan, son dönemin popüler isimleri arasında yer alan oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.



Menajeri ile toplantı yapan Akınözü, basın mensupları ile konuşarak, "Doğa ile başbaşa bir tatil ihtiyacımız var. Yazın bir proje yok. Bakıyoruz tabi ki tekliflere" sözleriyle yaz ayını tatil yaparak geçireceğini söyledi.



"SORUMLULUK VAR"



Oyuncu, "Hayatını canlandırmak istediğiniz biri var mı?" sorusuna, "Bir isim veremem, bir sürü isim var. Bir gün inşallah bana ilham veren bir karakteri canlandırmak fırsatı bulurum. Çok zor bir top, gerçekte yaşamış birinin hayatını canlandırıyorsunuz. Ailesine karşı da, verdiği ilhama da karşı bir sorumluluk var. Öyle bir topa girerken önce bir tartman lazım. Bunu canlandırabilirim diye düşünmem lazım" yanıtını verdi.



"MUTLULUKLAR DİLERİM"



Ebru Şahin ile küs oldukları bilinen ünlü isim, muhabirlerin "Ebru Şahin'in düğününe gidecek misiniz?" diye sorması üzerine, "Benim 3 yıl boyunca çalıştığım partnerim, anladığım kadarıyla bir evlilik yoluna gidiyorlar. Mutluluklar dilerim. Bunun ötesinde ne söyleyebilirim ki" şeklinde cevap verdi.



Akın Akınözü, "Davetiye gelse düğüne gider misiniz?" sorusuna ise, şu cevabı verdi:



Bu saçma bir soru. Davetiye de gelmez. Hani gelse de gider miyim, gitmez miyim? Üzeri açık bir soru.





"ÇOK GÜZEL BİR GECEYDİ"



Öte yandan geçtiğimiz hafta aile arasında nişanlanarak evlilik yolunda büyük bir adım atan NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman ile Ebru Şahin de aynı gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı.



Bir kafeden çıktıktan sonra el ele poz veren ikiliden Ebru Şahin, Tekirdağ'da aile arasında yapılan nişan töreniyle ilgili olarak, "Çok güzel bir geceydi, keyifli geçti. Mutluyuz" açıklamasında bulundu.



"TEMMUZ AYINDA DÜĞÜN YAPMAK İSTİYORUZ"



Milli basketbolcunun memleketi Makedonya'da nikah yaptıktan sonra Çeşme'de düğün yapacakları iddia edilen ikili, düğünün hakkında detay vermekten kaçınıp, "Detaylara hiç girmesek, biraz da sürpriz olsun. Temmuz ayında düğün yapmak istiyoruz" diye konuştu.



"BİRAZ ÖZEL KONULAR"



Şahin, düğün sonrası müstakbel eşi Osman'ın Türkiye gelip gelmeyeceği konusunda ser verip sır vermezken, "Siz düğün sonrası kariyerinizle ilgili nasıl bir plan yapacaksınız?" sorusuna ise, "Bunlar biraz özel konular, ama tabii ki ben oyunculuğa ve kariyerime devam edeceğim" yanıtını verdi.