Survivor'da sürpriz veda!

Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Survivor'ın 24 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan isimler Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude oldu. Survivor'da sms oylaması sonuçlarına göre, en az oyu alan yarışmacı Dominik macerasına veda etti. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen yarışmacı...

Survivor All Star'ın 24 Mayıs Salı günü yayınlanan son bölümünde Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude için eleme heyecanı yaşandı. Geçen hafta Seda'nın vedasının ardından Survivor'da bu hafta da iddialı bir isim elendi. Yarışmada halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.



HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk iki eleme adayı Berkan ve Ayşe olmuştu. Üçüncü dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti.



Oylamada adı en fazla yazılan isim olan Hikmet 3. eleme adayı oldu.



Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında ise eleme adayı olarak Sude'nin ismi belirlendi.



ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Böylece bu hafta elemeye kalan yarışmacılar Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude arasında geçtiğimiz gün sms oylaması yapıldı.



Oylama sonuçlarına göre Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.



Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı Sude Burcu oldu. Veda konuşması yapan Sude 'Tüm arkadaşlarımı çok seviyorum. Son bir ay buranın tadını çıkarmalarını istiyorum. Elimden geleni yaptım. Dışarıda çok güzel bir hayatım var, aileme ve sevdiklerime kavuşacağım için mutluyum' dedi.