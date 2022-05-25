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Sosyal medyayı yaktı geçti!

Ünlü oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu Bali'de aldı. Sosyal medya hesabından Bali tatilinden kareleri yayınlayan Melis Sezen verdiği pozları "Nehrin kızıyım ben!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 25.05.2022 - 23:23 Güncelleme: 25.05.2022 - 23:23 / Editör: Ozge Selin
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Melis Sezen, final bölümünün çekimlerinin tamamlanmasının ardından tatil sezonunu açtı. Melis Sezen, tatil için rotasını Bali'ye çevirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen ünlü oyuncu Melis Sezen, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bali tatilinden kareleri yayınlayan Sezen, takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medya kullanıcıları Melis Sezen'in "Nehrin kızıyım ben!" notunu düştüğü paylaşımlarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sezen, paylaşımı ile sosyal medyada gündem oldu. İşte Melis Sezen'in Bali pozu;
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