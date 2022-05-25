Rachel Araz'ın acı kaybı!

Ünlü sosyal medya fenomeni Rachel Araz'ın kayınvalidesi Suzan Kiresepi hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Rachel Araz, acı haberi takipçileri ile paylaştı. Araz, "Güzel Suzikam gerçek bir melek oldu" ifadelerine yer verdi.

2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Rachel Araz'ın bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. Yaşantısı ile sık sık gündeme gelen Rachel Araz aldığı acı haberle yıkıldı.



Araz'ın 'Suzikam' dediği kayınvalidesi Suzan Kiresepi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından yayınlayan Araz, şu ifadelere yer verdi:



"Güzel Suzikam, kuklamoum gerçek bir melek oldu... Ne yazsam az kalır, veda etmeye de küsüm çoktandır... Kalbim paramparça... Yetiştirdiğin iki evlat için, bana yaptığın annelik için, herkese açtığın kalbin ve sofraların için, hayatı bu denli sevmeyi, her saniyesinden keyif almayı öğrettiğin için, evlat nasıl yetiştirilir gösterdiğin için, oğullarına bu kadar güzel sevmeyi öğrettiğin için, evimizi çiçeklendirdiğin için, elimi bir saniye bile bırakmadığın için, seni sen yapan hiçbir şeyden vazgeçmediğin için tüm kalbim, benliğim, canım ve ruhumla teşekkür ederim. Anneme de bizi anlat."