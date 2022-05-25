. Rachel Araz'ın acı kaybı!
  • USD: 16,27 - 16,30
  • EURO: 17,37 - 17,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rachel Araz'ın acı kaybı!

Ünlü sosyal medya fenomeni Rachel Araz'ın kayınvalidesi Suzan Kiresepi hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Rachel Araz, acı haberi takipçileri ile paylaştı. Araz, "Güzel Suzikam gerçek bir melek oldu" ifadelerine yer verdi.

Ekleme: 25.05.2022 - 23:20 Güncelleme: 25.05.2022 - 23:21 / Editör: Ozge Selin
2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Rachel Araz'ın bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. Yaşantısı ile sık sık gündeme gelen Rachel Araz aldığı acı haberle yıkıldı.

Araz'ın 'Suzikam' dediği kayınvalidesi Suzan Kiresepi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından yayınlayan Araz, şu ifadelere yer verdi:

"Güzel Suzikam, kuklamoum gerçek bir melek oldu... Ne yazsam az kalır, veda etmeye de küsüm çoktandır... Kalbim paramparça... Yetiştirdiğin iki evlat için, bana yaptığın annelik için, herkese açtığın kalbin ve sofraların için, hayatı bu denli sevmeyi, her saniyesinden keyif almayı öğrettiğin için, evlat nasıl yetiştirilir gösterdiğin için, oğullarına bu kadar güzel sevmeyi öğrettiğin için, evimizi çiçeklendirdiğin için, elimi bir saniye bile bırakmadığın için, seni sen yapan hiçbir şeyden vazgeçmediğin için tüm kalbim, benliğim, canım ve ruhumla teşekkür ederim. Anneme de bizi anlat."
Engin Özkoç'un 'Soylu' paylaşımına Bülent Turan'dan sert cevap!
Biden, Suudi Arabistan ile gizli anlaşma peşinde!
Kayıp su haberleri İSKİ'nin ayarını bozdu!
MSB'den Pençe Kilit Harekatı açıklaması: Teröristler etkisiz hale getirildi!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına TÜRGEV’den videolu cevap!
PKK ele başı Salih Müslim Millet İttifakı'na oy topluyor!
Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim' demişti! Nuriye Gülmen'e DHKP/C üyeliğinden 10 yıl hapis cezası!
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den Kılıçdaroğlu’na: Hodri meydan, çıkın karşımıza
Kılıçdaroğlu'na Düzce'de tepki: Burası Kandil değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçacağını iddia edenlerin hepsi kaçak!
Bakan Kurum: Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak
Fransız dergiden skandal kapak! Türkiye haritasına çatlak koydular!
İmha edilen gizli belge köşesinden çıkmıştı! Nazlı Ilıcak’a şok
Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına Bakan Soylu'dan tek kelimelik yanıt
PKK'nın mağarasından İsveç yapımı silah çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvuracağız
Rusya: Gıda krizine çözüm için yaptırımları kaldırın
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü
Turistler akın akın geliyor! 2 milyonu aştı!

Turistler akın akın geliyor! 2 milyonu aştı!

Kanser tedavisinde sevindiren gelişme!

Kanser tedavisinde sevindiren gelişme!

Asgari ücrete 'FARK' formülü!

Asgari ücrete 'FARK' formülü!

Altında kritik dar bant hareketi!

Altında kritik dar bant hareketi!

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Uzmanlar uyardı: Kripto paralar intihara sürükleyebilir

Uzmanlar uyardı: Kripto paralar intihara sürükleyebilir