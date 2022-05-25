Kıvanç Tatlıtuğ, Londra'dan ev aldı

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe için kesenin ağzını açtı.

Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz aylarda ilk çocuğu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Tatlıtuğ, şimdilerde tüm yatırımlarını oğlu Kurt Efe'ye göre yapıyor.



Tatlıtuğ, yatırımlarını yurt dışına yönlendirdi. 2016 yılından bu yana stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ ile evli olan Tatlıtuğ, oğlu için İngiltere'nin başkenti Londra'dan 1+1 daire satın aldı.



"670 bin pound"



Habertürk'te yer alan habere göre, Ünlü ismin bu daire için 670 bin pound (yaklaşık 13.5 milyon TL) ödediği iddia edildi. Tatlıtuğ bu, yeni evi hem tatil için kullanacak hem de oğluna yatırım amacıyla değerlendirecek.



