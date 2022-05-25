. İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında yine kriz çıktı! Kutluay'dan olay yaratan gönderme: Arsız
  • USD: 16,08 - 16,11
  • EURO: 17,23 - 17,26
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında yine kriz çıktı! Kutluay'dan olay yaratan gönderme: Arsız

Sayısız kez ayrılıp barışan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında yine kriz çıktı. İbo, Instagram’dan sosyetik aşkını silip şu paylaşımla Sponza’ya taşını attı: “Affedilmeye alışmış insanlar arsızlaşıyor, çok net!”

Ekleme: 25.05.2022 - 11:51 Güncelleme: 25.05.2022 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasının en çok ayrılıp barışma rekorunu ellerinde bulunduran Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay. yine bekleneni yaptı!

Çok değil daha birkaç hafta öncesinde romantik pozlarını paylaşan sosyal medyada paylaşan ikilinin evlilik kararı aldığı da iddia edilmişti.

Ancak yıllardır yılan hikayesine dönen ilişkileriyle gündem olan ikili, yine şiddetli bir tartışmaya tutuştu.

Dedikodulara göre bu krizin nedeni de sosyetik güzelin aşırı kıskançlığıydı.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

48 yaşındaki güzelin kaprisleri karşısında bunalan eski basketbolcu, önce Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Affedilmeye alışmış insanlar arsızlaşıyor, çok net!" Hemen ardından da Edwina Sponza'yı sosyal medyadan silen İbrahim Kutluay'ın böylece sosyetik güzele 'arsız' göndermesi yaptığı
ortaya çıktı.
CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!
Yılmaz Özdil'den şehitler üzerinden algı operasyonu!
Başkan Erdoğan'a çirkin benzetme! Abdülhamid'e isyan edenlerin sloganını sahiplenen Akşener'den ayarsız çıkış!
Yunan profesörden Türkiye çağrısı: ABD yine bizi satacak
Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'la ilgili iddialarına tepki!
Kılıçdaroğlu'nun yandaş toplama çabaları!
Başkan Erdoğan 'Boşuna yorulmasınlar' demişti! İkna heyeti Ankara'da!
Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki! 'Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler'
1500 dolara canlı bomba oluyorlar! Yakalanan teröristlerle ilgili flaş detaylar...
Başkan Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası MGK yarın toplanıyor! İşte masadaki konular...
Ukrayna'nın küle dönen şehri Mariupol'deki bir binada 200 ceset bulundu! 'Koku her yeri sarmıştı'
Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li yöneticilere kaset kumpasında flaş gelişme: 2 kişi yakalandı
'Türkiye 'meşru hedef' bildirdi' Gözler Suriye'de: Ankara net bir şekilde belgeliyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin ve İsrail temasları! Normalleşme yolunda kritik adım!
BD Başkanı Joe Biden'dan Teksas'taki okul katliamına ilişkin açıklama: Dünya bu dehşeti konuşuyor...
Mağaradaki teröristler etkisiz! Bakan Akar'dan açıklama: Kilidi kapatacağız çok yaklaştık
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Esefle kınıyoruz
CHP'nin trolleri ifşa oldu!
Ömer Çelik'ten FETÖ propagandası yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
İBB'den tepki çeken konser! Aynur Doğan sahne alacak!
Turistler akın akın geliyor! 2 milyonu aştı!

Turistler akın akın geliyor! 2 milyonu aştı!

Kanser tedavisinde sevindiren gelişme!

Kanser tedavisinde sevindiren gelişme!

Asgari ücrete 'FARK' formülü!

Asgari ücrete 'FARK' formülü!

Altında kritik dar bant hareketi!

Altında kritik dar bant hareketi!

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Uzmanlar uyardı: Kripto paralar intihara sürükleyebilir

Uzmanlar uyardı: Kripto paralar intihara sürükleyebilir