İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında yine kriz çıktı! Kutluay'dan olay yaratan gönderme: Arsız

Sayısız kez ayrılıp barışan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında yine kriz çıktı. İbo, Instagram’dan sosyetik aşkını silip şu paylaşımla Sponza’ya taşını attı: “Affedilmeye alışmış insanlar arsızlaşıyor, çok net!”

Magazin dünyasının en çok ayrılıp barışma rekorunu ellerinde bulunduran Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay. yine bekleneni yaptı!



Çok değil daha birkaç hafta öncesinde romantik pozlarını paylaşan sosyal medyada paylaşan ikilinin evlilik kararı aldığı da iddia edilmişti.



Ancak yıllardır yılan hikayesine dönen ilişkileriyle gündem olan ikili, yine şiddetli bir tartışmaya tutuştu.



Dedikodulara göre bu krizin nedeni de sosyetik güzelin aşırı kıskançlığıydı.



TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR



48 yaşındaki güzelin kaprisleri karşısında bunalan eski basketbolcu, önce Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:



"Affedilmeye alışmış insanlar arsızlaşıyor, çok net!" Hemen ardından da Edwina Sponza'yı sosyal medyadan silen İbrahim Kutluay'ın böylece sosyetik güzele 'arsız' göndermesi yaptığı

ortaya çıktı.

