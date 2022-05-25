. Boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt!
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Beyaz Gazete
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Boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt!

Alperen Duymaz ile Kübra Kelkit'in boşanacağı yönünde çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit ile boşanma haberlerinin çıkmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar iddiaları yalanladı.

Ekleme: 25.05.2022 - 23:17 Güncelleme: 25.05.2022 - 23:19 / Editör: Ozge Selin
Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Alperen Duymaz ile öğretmen Kübra Kelkit, 2020 yılında nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Alperen Duymaz ile Kübra Kelkit hakkında çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çocukluk aşkı olan ünlü çift hakkında boşanacakları yönünde iddialar ortaya atıldı. 29 yaşındaki ünlü oyuncu Duymaz, boşanma haberlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, eşi Kübra Kelkit ile yaptığı paylaşımın ardından iddiaları yalanlamış oldu. Ünlü çiftin hayranları gelen hamlenin ardından rahat bir nefes aldı.

İşte Alperen Duymaz'ın paylaşımı;

Boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt!


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