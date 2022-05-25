. 'Bilmem mi' şarkısıyla ünlenmişti! Sefo hakkında şok iddia!
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Beyaz Gazete
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'Bilmem mi' şarkısıyla ünlenmişti! Sefo hakkında şok iddia!

Son dönemin gözde rap’çisi Sefo, bir yıl içinde 100’ün üzerinde konser verdi. Sahneye çıkmak için 350 bin lira alan rap’çinin, gelir bildirimi için zorunlu olan serbest meslek makbuzunu hiç kesmediği iddia ediliyor

Ekleme: 25.05.2022 - 11:38 Güncelleme: 25.05.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Müzik dünyasında rap'in çıkışı devam ediyor. Son dönemde konserlerde popçulardan çok rap'çiler ilgi görüyor. En çok talep edilen isimlerden biri ise Sefo! Şarkıcı, Bilmem mi şarkısıyla konserden konsere koşuyor. Ünlü rap'çi son bir yıl içinde 100'den fazla konser verdi. Yoğun ilgi nedeniyle ekstra ücretini de artıran sanatçı, artık sahneye 350 bin liraya çıkıyor.

GELİR İDARESİ İSTİYOR
BU arada Sefo ile anlaşanlar, konser ücretlerini babasının şahıs şirketine yatırıyor. Sefo'nun kanunlara aykırı şekilde serbest meslek makbuzu kesmediği iddia ediliyor. Bu makbuz; avukat, doktor, mimar, mühendis ve sanatçı gibi meslek erbaplarının faaliyetlerini ibraz ettiği ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın zorunlu kıldığı bir uygulama.
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