Alperen Duymaz ilei Kübra Kelkit'ten kötü haber!

Alperen Duymaz ile öğretmen eşi Kübra Kelkit’in peri masalını andıran evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İki yıl önce sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftin boşanacakları yönünde iddialar var.

Alperen Duymaz, Çankırı’da öğretmenlik yapan çocukluk aşkı Kübra Kelkit’ten daha fazla ayrı kalmamak için düğününü öne alarak resmi nikah kıymış, Kelkit’in eş durumundan İstanbul’a tayin olmasını sağlamıştı. Duymaz’ın dizi setindeki yoğunluğu nedeniyle çift düğün bile yapamadan evlenmişti.



İstanbul’da bir okulda öğretmenlik yapan Kübra Kelkit’in, Alperen Duymaz’ın “ışıltılı hayatı”na hep mesafeli durduğu biliniyordu. Ancak öğrenilene göre Kelkit’in bu hayata ayak uyduramaması ipleri koparmış. Hatta çift geçtiğimiz günlerde Duymaz’ın menajeri Cem Tatlıtuğ’un doğum günü partisine katılmayarak, dedikoduları alevlendirmiş. İlişkilerine ara verdikleri söylenen çiftin hâlâ aynı evde yaşadığı da gelen bilgiler arasında.



