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Beyaz Gazete
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Zeynep Alkan'a teklif yağıyor!

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Bali ve Fas tatilini tamamlamasının ardından İstanbul'a geldi. Zeynep Alkan'a yapımcılarda dizi ve film teklifi yağdı.

Ekleme: 24.05.2022 - 10:30 Güncelleme: 24.05.2022 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelen Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile Bali'de yaptıkları tatilin ardından ortak arkadaşlarının düğünü için Fas'a geçti.

ZEYNEP ALKAN'A DİZİ VE FİLM TEKLİFİ YAĞDI

Zeynep Alkan, aile ziyareti gerçekleştirmek için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Alkan, bu hafta Amsterdam'a dönecek. Ancak Alkan'ın İstanbul'a geldiğini duyan yapımcılar dizi ve film teklifinde bulundular.

AMSTERDAM'A DÖNMEKTEN VAZGEÇTİ

Birçok teklif alan Alkan, dönmekten vazgeçti. Şu sıralar senaryo okuyor. Yakında Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis de İstanbul'a gelecek.

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