Usta oyuncu oğluyla partner oldu!

Zerrin Tekindor Cannes Film Festivali'ne katıldı. Ünlü sanatçıya festivalde oğlu Hira Tekindor da eşlik etti. Hira Tekindor'u gören herkes 'aynı babası Çetin Tekindor' yorumunda bulundu.

Zerrin Tekindor bu yıl 75.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan Türk sanatçılar arasında yerini aldı. George Miller'in 'Three Thousand Years of Longing' filminde rol alan Zerrin Tekindor, kırmızı halıda boy gösterdi.



ZERRİN TEKİNDOR'A OĞLU EŞLİK ETTİ



Zerrin Tekindor'a kırmızı halıda oğlu Hira Tekindor eşlik etti. Anne ve babası gibi tiyatroyu meslek olarak seçen Hira Tekindor, annesini geçen boyu ve babası Çetin Tekindor'a olan benzerliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu.





