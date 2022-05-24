Keremcem'den şok itiraflar!

"Hayatımda üç kez âşık oldum" diyen Keremcem, aşkın ömrünün üç yıl olduğu kuralının doğru olduğuna inandığını söyledi. İşine aşık biri olduğunu belirten 44 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, "Evliliği sürdürmek zor, bir de çocuk varsa çok daha zor" açıklamasını yaptı.

'Eylül' adını verdiği ilk albümü 2004 yılında çıkan, şarkcılık kariyerinin yanı sıra birçok dizi ve filmde rol alan Keremcem, Beylikdüzü Marmara Park AVM'de gerçekleşen 'Kırmızı Koltuk Söyleşileri' programında, Seda Akgül’ün sorularını yanıtladı.



"NE ZAMAN BÜYÜK KONUŞTUYSAM BAŞIMA GELDİ"



Kasım 2014'te Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girdiği oyuncu Seda Güven'le evliliği dokuz ay süren Keremcem, “Ben işime aşık bir adamım. Evliliği sürdürmek çok zor. Çocuğum olsun isterim ama çocuk büyük sorumluluk. Sadece çocuğum olsun diye evlenmem. Ancak ne zaman büyük konuştuysam başıma geldi. 'Çocuk için evlenmem' dedim ya, o da başıma gelir. Çocukların da ana-babayla birlikte büyüme hakkı var. Kimse boşanmak için evlenmez ama zaten evliliği sürdürmek zor, bir de çocuk varsa çok daha zor. Çocuk sahibi olmak kadına bağlı” dedi.



"ÜÇ BÜYÜK AŞK YAŞADIM"



Koronavirüs pandemisi dönemi öncesi çekimleri tamamlanan 'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin gösterime yeni girdiğini belirten yakışıklı oyuncu, "Kaç kez âşık oldun?" sorusuna şu cevabı verdi:



Sevilmeyi ve beğenilmeyi seviyorum. Hayatımda üç kez âşık oldum, üçü de üç yıl sürdü. 'Aşkın ömrü üç yıl' diyenler doğru söylüyor galiba. Aşkların bir süre sonra sevgiye evrilmesi gerek. Birlikte olan iki kişinin hayatlarının tamamen örtüşmemesi gerek. İki ayrı hayat ve kesişme noktaları gerek. Ayrı evlerde yaşamayı tercih edenlerin kendi hayatlarını korumaya çalıştığını düşünüyorum.





"AŞKA HAZIR OLMAN LAZIM"



Öte yandan sakinliğiyle bir kadını bezdirebileceğini dile getiren ünlü oyuncu, vizyona giren yeni filmine atıfta bulunarak, “Aşk çağırırsan gelir, çağırmazsan gelmez. Âşık olabilmek için aşka hazır olman lazım” ifadelerini kullandı.



"SADECE GÜZEL DİYE SEVİLMEZ"



Aşık olacağı kadında ne aradığı sorusu üzerine çarpıcı bir açıklama yapan Keremcem, “Hiçbir kadını güzel diye sevmedim. Daha önceki birlikteliklerimde de bu böyle olmuştur. Aşık olmak için salt güzellik yetmez. Güzellik zaten hem göreceli bir kavramdır hem de bir bütündür. Dış güzellikle birlikte iç güzellik de gerekli” dedi.



YENİ ALBÜM MÜJDESİ



Son olarak ünlülerin kostümler içinde şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de maskenin altındaki ismi tahmin etmeye çalıştığı 'Maske Kimsin Sen?' adlı yarışmada boy gösteren Keremcem, konser vermeyi özlediği için albüm yaptığını ve bir ay sonra piyasaya çıkacağını açıkladı.