. Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası!
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Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası!

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin gösterimini yasaklanması üzerine Kozan Belediye Başkanı'na açıklaması üzerinden IQ testi yollamıştı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'dan Farah Zeynep Abdullah'a hakaret davasından 100 bin TL'lik tazminat davası açıldı.

Ekleme: 24.05.2022 - 00:23 Güncelleme: 24.05.2022 - 00:24 / Editör: Ozge Selin
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Bergen filminin ilçede yayınlanmasının yasaklanmasıyla ilgili bir açıklama yapmış filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ise bu açıklamaya IQ testi göndermişti. Başkan Özgan, Abdullah'a 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, açıklama yaparak filmin vizyondan kaldırıldığı iddialarını yalanlayarak, filmin şiddet içerdiği için ilçede yayınlanmayacağını söyledi. Film, ilçenin tek sineması olan belediyeye ait sinemada yayınlanmadı.

Filmde Bergen karakterini oynayan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Belediye Başkanı Özgan'ın, 'Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak' sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından IQ testi paylaştı.

SANATÇIYA YAKIŞMADI

Farah Zeynep Abdullah'ın IQ testli paylaşımına, "Farah Zeynep Abdullah IQ testi yollamış. Bu ne demek oluyor? Bir sanatçıya yakışır mı?" diyen Başkan Kazım Özgan oyuncu hakkında 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı. Başkan Özgan, tazminatı kazanması halinde sosyal yardım derneklerine bağışlayacağını söyledi.
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