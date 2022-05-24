. Erkan Petekkaya'ya hırsızlık şoku!
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Beyaz Gazete
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Erkan Petekkaya'ya hırsızlık şoku!

75. Cannes Film Festivali'nde Erkan Petekkaya, hırsızlık şoku yaşadı. Telefonu gasp edilen Erkan Petekkaya, hırsızı yakalayıp polise teslim etti. Ünlü oyuncu, "Ben bu kadar hızlı koşabildiğimi bilmiyordum. Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım" dedi.

Ekleme: 24.05.2022 - 00:17 Güncelleme: 24.05.2022 - 00:18 / Editör: Ozge Selin
Cannes Film Festivali'nde Her Şeye Rağmen filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Her Şeye Rağmen'in başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, gaspa uğradı. Habertürk'ün haberine göre; Erkan Petekkaya, restoranda kalktığında oteline dönmek için festival alanından taksi durağına doğru yürürken telefonu çaldı. Petekkaya, telefonda konuşurken yürümeye devam etti. O esnada bir kapkaççı, elinden telefonu alarak koşmaya başladı.

Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Petekkaya, oldukça kalabalık bir alan olmasına rağmen hırsızı kovaladı ve yaklaşık 300 metrelik bir kovalamacadan sonra yakaladı.

Yaşadığı olayın ardından açıklamada bulunan Petekkaya, "O kadar kalabalık bir alanda ki... İnsanların arasından zigzag yaparak hırsızı kovaladım. Ben bu kadar hızlı koşabildiğimi bilmiyordum. Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım. 'Paraya ihtiyacın varsa ben sana vereceğim' diyerek 50 euro uzatıp telefonumu istedim. Kabul etmeyince bir 50 euro daha uzatıp 'Al bu paraları benim telefonumu ver' dedim. Paraları almasına rağmen telefonumu vermeyince karnına bir yumruk attıktan sonra kolundan tutup devriye gezen polislere götürdüm" dedi.
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