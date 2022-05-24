. Emre Aydın'a 'business' tepkisi!
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Emre Aydın'a 'business' tepkisi!

Ünlü şarkıcı Emre Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla business uçak biletlerini yayınlayanlara tepki gösterdi. Emre Aydın, paylaşımında ""Business uçak biletini göstermek için binbir çabayla çektiğiniz Instagram fotoğrafları sizin zengin olduğunuzu değil, bunun nadiren yaşadığınız bir durum olduğunu, bileti muhtemelen başkasına aldırdığınızı, sonradan görme veya görgüsüz falan olduğunuzu gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Ekleme: 24.05.2022 - 20:08 Güncelleme: 24.05.2022 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir ekranlardan uzak olan Emre Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla herkesi şaşırttı. Emre Aydın, business uçak biletlerini sosyal medya hesaplarından yayınlayan kişileri topa tuttu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, şu sözlerle tepkisini dile getirdi: 'Business uçak biletini göstermek için binbir çabayla çektiğiniz Instagram fotoğrafları sizin zengin olduğunuzu değil, bunun nadiren yaşadığınız bir durum olduğunu, bileti muhtemelen başkasına aldırdığınızı, sonradan görme veya görgüsüz falan olduğunuzu gösteriyor bilginiz olsun.'

Daha sonra yeni bir paylaşımda bulunan Aydın, 'Bu konu başlığıyla ilgili atarımı da yaptığıma göre çizgi film izlemeye devam edebilirim. İyi günler...' ifadelerine yer verdi.

Emre Aydın'a 'business' tepkisi!



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