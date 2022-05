Eda Ece'nin ayrılığı kısa sürdü!

'Yasak Elma' dizisinde hayat verdiği 'Yıldız' karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Eda Ece ile önceki gün İspanyo lekibi Real Madrid'i 58-57 yenerek EuroLeague şampiyonu olan Anadolu Efes takımında forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer, bir kez daha küslüğe son verdi. İşte detaylar...



Eda Ece, Buğrahan Tuncer'le ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada, “Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan’ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum” ifadelerini kullanmnıştı.



DÖRDÜNCÜ KEZ BİTTİ!



Bir dargın bir barışık birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde yine 'ayrılık' haberi gelmişti. Daha önce "Özel hayatımı sürekli açıklamak, 'Ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum" diyen 31 yaşındaki oyuncunun, dördüncü kez ilişkisini noktaladığı iddia edilmişti.



"İKİNCİ KEZ BU SEVİNCİ YAŞADIK"



Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakmaları gündem olan ikilinin, ilişkilerine yeniden nokta koyduğu ileri sürülmüştü. Küslüğün sebebi merak edilirken, ayrılığın kısa sürdüğü ortaya çıktı.



Eda Ece, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu olma başarısı gösteren Anadolu Efes’in kutlama gecesine katıldı. Şampiyonluk kupası önünde sevgilisi Buğrahan Tuncer’le poz verdiği kareyi 6.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu, nazar boncuğu ve kalp emojisi koyduğu gönderiye, "İkinci kez bu sevinci yaşadık, Avrupa Şampiyonu Anadolu Efes" mesajını yazdı.



DANILO HABERLERİNE İSYAN ETTİ



Dokuz yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz aralık ayında boşanan Danilo Zanna'nın, 'Yasak Elma' dizisinde 'Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece ile sık sık görüştükleri iddia edilmişti. Hakkında çıkan haberlerin ardından oyuncudan açıklama gelmişti.



İtalyan şef ile 2016 yılında bir filmde rol aldıklarını belirten oyuncu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:



"2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım, gayet iyi bir insan olan Danilo'yu film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen 'sık sık görüşüyorlar' haberlerini şikâyet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini ne olur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz. İnsanı mesleğinden soğutuyorlar. Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün, bu yüzden her türlü yalan haber başına gelebilir! Sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar... Sonra sen açıklama yapmak, avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında. Ayıp bu ya düpedüz, habercilik değil. Benim hakkımda yalan haber yapan her yere her zaman dava açacağım... Sosyal medya iyi ki var, bu çağda insanları kandırmak daha zor. Dünya değişiyor, gelişiyor, yalan haber işi umarım sona erer. İşinin iyisi, saygın kişi ve kuruluşlara böyle haberlere yer vermedikleri için teşekkür ediyorum."