. Burcu Esmersoy, Unicorn kıyafeti giydi!
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Burcu Esmersoy, Unicorn kıyafeti giydi!

Burcu Esmersoy, Unicorn kıyafetiyle bu eğlenceli videoyu çekti.

Ekleme: 24.05.2022 - 11:05 Güncelleme: 24.05.2022 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir ekranlarda yer almayan Burcu Esmersoy, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Bir süredir kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmiyor.

Unicorn Burcu
En son Dubai tatilinden bikinili pozlarını yayınlayan güzel sunucu, bu sefer takipçilrini şaşırttı.

Esmersoy, bu sefer Unicorn kıyafeti giydi. Eğlenceli bir video çeken Esmersoy, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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