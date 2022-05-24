Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Gupse Özay ile Barış Arduç yaklaşık 3 yıldır evliler. 6 aylık hamile olduğu belirtilen Gupse Özay'ın bir kız çocuğu annesi olacağı öğrenildi.

Gupse Özay ile Barış Arduç ilk kez Deliha filminde kamera karşısına geçmişlerdi. 2014 yılından bu yana birlikte olan çift, yaklaşık 3 yıldır evli. Magazinden uzak bir evlilik hayatı sürdüren Gupse Özay ile Barış Arduç, anne-baba olmanın sevincini yaşıyorlar.



Tam 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü çiftin kızları olacak.



Arduç bebeklerinin olacağı haberiyle ilgili magazincilere şöyle söylemişti:



"Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz."