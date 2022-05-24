. Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
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Beyaz Gazete
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Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Gupse Özay ile Barış Arduç yaklaşık 3 yıldır evliler. 6 aylık hamile olduğu belirtilen Gupse Özay'ın bir kız çocuğu annesi olacağı öğrenildi.

Ekleme: 24.05.2022 - 20:06 Güncelleme: 24.05.2022 - 20:07 / Editör: Ozge Selin
Gupse Özay ile Barış Arduç ilk kez Deliha filminde kamera karşısına geçmişlerdi. 2014 yılından bu yana birlikte olan çift, yaklaşık 3 yıldır evli. Magazinden uzak bir evlilik hayatı sürdüren Gupse Özay ile Barış Arduç, anne-baba olmanın sevincini yaşıyorlar.

Tam 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü çiftin kızları olacak.

Arduç bebeklerinin olacağı haberiyle ilgili magazincilere şöyle söylemişti:

"Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz."
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