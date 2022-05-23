. Türkan Şoray kesenin ağzını açtı!
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Türkan Şoray kesenin ağzını açtı!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Türkan Şoray, yaz sezonunu geçirmek için Bodrum'u tercih eden isimlerden oldu. Türkan Şoray, Borum tatili için kesenin ağzını açtı.

Ekleme: 23.05.2022 - 10:20 Güncelleme: 23.05.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Türk sinemasının ünlü ismi, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan Türkan Şoray, yıllar sonra tatil için rotasını Bodrum'a çevirdi. 1976 yılında Kadir İnanır ile başrollerini paylaştığı "Bodrum Hâkimi" filmiyle akıllarda yer edinen Türkan Şoray, bu yaz sezonunu Bodrum'da geçirmeye karar verdi.

TÜRKAN ŞORAY BODRUM'DA SEZONLUK VİLLA KİRALADI

Birçok başarılı dizi ve film projesinde rol almış olan ünlü oyuncu Türkan Şoray, Bodrum Gündoğan'da denize sıfır bir villayı sezonluk kiraladı. Yeşilçam'ın güzel kadınlarından olan Şoray, Bodrum'da kiraladığı villada kızı Yağmur Ünal ile tatil yapmayı planlıyor.

Türkan Şoray'ın villa için 600 bin TL'yi gözden çıkardığı magazin kulislerinde konuşuluyor.

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