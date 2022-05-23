. Son halini görenler inanamadı!
  • USD: 15,85 - 15,88
  • EURO: 16,87 - 16,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Son halini görenler inanamadı!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Billur Kalkavan ile çekildiği kareyi paylaşan Hamdi Alkan, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan'ın son halini gören Pınar Altuğ, "Güçlü kadındır" ifadelerini kullanarak destek çıktı.

Ekleme: 23.05.2022 - 22:15 Güncelleme: 23.05.2022 - 22:15 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından Billur Kalkavan'ın son halini paylaşan Hamdi Alkan, gönderisine "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" notunu düştü.

Ünlü Pınar Altuğ meslektaşı Billur Kalkavan'ın son halini görünce destek paylaşımında bulundu. Altuğ, "Billur güçlü kadındır" ifadelerini kullandı.

BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI

59 yaşındaki Kalkavan akciğer kanserine yakalandı. Özel bir hastanede tedavi gören Kalkavan'ın bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı.
Su zam teklifi ertelendi!
Sunucu Gülbin Tosun'a suç duyurusu!
Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında yeni gelişme!
Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali!
Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!
Avrupa'da kırmızı alarm: Yeni virüs için flaş karar!
AK Parti'den müsilaj teklifi! Meclise sunuldu!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan flaş NATO çağrısı!
Kaza mı suikast mı? Tanıklığa günler kala ölen korumanın arkadaşından dikkat çeken sözler!
Litvanya: Rusya'dan elektrik alımını durdurduk
Fondaş gazeteci Enver Aysever ile Faruk Bildirici arasında büyük kavga! Tehdit ve hakaretler havada uçuştu!
ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi: Ukrayna'ya yalan söylediler
ABD Büyükelçisi Jeff Flake önce HDP'yi sonra İYİ Parti'yi ziyaret etti!
AK Parti ve MHP ısrar etti! İstanbul'da öğrencilere ulaşım müjdesi! Zamlar geri çekildi...
İsveç'ten kritik Türkiye açıklaması!
Göç İdaresi: Yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
PKK sözcüsü Zagros Hiwa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO çıkışının ardından Norveç basınında yalvardı
Başkan Erdoğan, Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybeden Sudenaz'ın cenazesine katıldı!
CHP'nin mitinginde 'FETÖ, HDP, ve Geziciler' var 'Atatürk' yok!
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Zorunlu görevde aileye 12 aylık destek! Rakam belli oldu...

Zorunlu görevde aileye 12 aylık destek! Rakam belli oldu...

1 trilyon dolar kripto para piyasasından silindi!

1 trilyon dolar kripto para piyasasından silindi!

Kim Jong ne gizliyor? Google Haritalar'daki gizemli eyalet...

Kim Jong ne gizliyor? Google Haritalar'daki gizemli eyalet...

Büyük açık! Dikkat hesaplarınız çalınabilir!

Büyük açık! Dikkat hesaplarınız çalınabilir!

Japon arkeolog keşfetti! Türkiye'nin en eskisi toprak altından çıktı!

Japon arkeolog keşfetti! Türkiye'nin en eskisi toprak altından çıktı!

Denizli’deki taciz davasında indirim kalktı, sanığın cezası arttı

Denizli’deki taciz davasında indirim kalktı, sanığın cezası arttı