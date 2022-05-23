Son halini görenler inanamadı!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Billur Kalkavan ile çekildiği kareyi paylaşan Hamdi Alkan, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan'ın son halini gören Pınar Altuğ, "Güçlü kadındır" ifadelerini kullanarak destek çıktı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından Billur Kalkavan'ın son halini paylaşan Hamdi Alkan, gönderisine "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" notunu düştü.



Ünlü Pınar Altuğ meslektaşı Billur Kalkavan'ın son halini görünce destek paylaşımında bulundu. Altuğ, "Billur güçlü kadındır" ifadelerini kullandı.



BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI



59 yaşındaki Kalkavan akciğer kanserine yakalandı. Özel bir hastanede tedavi gören Kalkavan'ın bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı.