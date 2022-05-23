. Mardin'i paylaştı! Beğeni yağdı!
  • USD: 15,85 - 15,88
  • EURO: 16,87 - 16,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mardin'i paylaştı! Beğeni yağdı!

Ünlü futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından Mardin tatilinden kareleri paylaştı. Zeynep Sever Demirel'in paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ekleme: 23.05.2022 - 22:16 Güncelleme: 23.05.2022 - 22:18 / Editör: Ozge Selin
Seksenler dizisinde rol alması ile ilk kez erkan deneyimi yaşayan Zeynep Sever Demirel, ünlü futbolcu Volkan Demirel ile olan evliliğiyle adından söz ettiriyor. Zeynep Sever Demirel, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.

Demirel, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir etkinlik için Mardin'in tarihi ve turistik bölgelerini gezen Sever, Mardin'de uçurtma uçurduğu anları da paylaştı.

Demirel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sever gönderisini, 'Büyülü bir şehirle sanat dansı...' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. 

Su zam teklifi ertelendi!
Sunucu Gülbin Tosun'a suç duyurusu!
Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında yeni gelişme!
Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali!
Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!
Avrupa'da kırmızı alarm: Yeni virüs için flaş karar!
AK Parti'den müsilaj teklifi! Meclise sunuldu!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan flaş NATO çağrısı!
Kaza mı suikast mı? Tanıklığa günler kala ölen korumanın arkadaşından dikkat çeken sözler!
Litvanya: Rusya'dan elektrik alımını durdurduk
Fondaş gazeteci Enver Aysever ile Faruk Bildirici arasında büyük kavga! Tehdit ve hakaretler havada uçuştu!
ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi: Ukrayna'ya yalan söylediler
ABD Büyükelçisi Jeff Flake önce HDP'yi sonra İYİ Parti'yi ziyaret etti!
AK Parti ve MHP ısrar etti! İstanbul'da öğrencilere ulaşım müjdesi! Zamlar geri çekildi...
İsveç'ten kritik Türkiye açıklaması!
Göç İdaresi: Yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
PKK sözcüsü Zagros Hiwa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO çıkışının ardından Norveç basınında yalvardı
Başkan Erdoğan, Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybeden Sudenaz'ın cenazesine katıldı!
CHP'nin mitinginde 'FETÖ, HDP, ve Geziciler' var 'Atatürk' yok!
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Zorunlu görevde aileye 12 aylık destek! Rakam belli oldu...

Zorunlu görevde aileye 12 aylık destek! Rakam belli oldu...

1 trilyon dolar kripto para piyasasından silindi!

1 trilyon dolar kripto para piyasasından silindi!

Kim Jong ne gizliyor? Google Haritalar'daki gizemli eyalet...

Kim Jong ne gizliyor? Google Haritalar'daki gizemli eyalet...

Büyük açık! Dikkat hesaplarınız çalınabilir!

Büyük açık! Dikkat hesaplarınız çalınabilir!

Japon arkeolog keşfetti! Türkiye'nin en eskisi toprak altından çıktı!

Japon arkeolog keşfetti! Türkiye'nin en eskisi toprak altından çıktı!

Denizli’deki taciz davasında indirim kalktı, sanığın cezası arttı

Denizli’deki taciz davasında indirim kalktı, sanığın cezası arttı