Mardin'i paylaştı! Beğeni yağdı!

Ünlü futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından Mardin tatilinden kareleri paylaştı. Zeynep Sever Demirel'in paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Seksenler dizisinde rol alması ile ilk kez erkan deneyimi yaşayan Zeynep Sever Demirel, ünlü futbolcu Volkan Demirel ile olan evliliğiyle adından söz ettiriyor. Zeynep Sever Demirel, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.



Demirel, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir etkinlik için Mardin'in tarihi ve turistik bölgelerini gezen Sever, Mardin'de uçurtma uçurduğu anları da paylaştı.



Demirel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sever gönderisini, 'Büyülü bir şehirle sanat dansı...' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.



