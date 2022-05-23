. Lerzan Mutlu'tan şaşırtan açıklama!
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Lerzan Mutlu'tan şaşırtan açıklama!

Lerzan Mutlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, maddiyatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, sosyal medyada verdiği sert yanıtlar hakkında da dikkat çeken sözler sarf etti.

Ekleme: 23.05.2022 - 10:25 Güncelleme: 23.05.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, bir süredir konuşmadığı meslektaşı Demet Akalın ile yaşadığı 'mikser' polemiğinin detaylarını 'teve2 Magazin Masası' programına telefonla bağlanarak canlı yayında anlattı.

"DEMET SABAH 5’TE DEDİKODUYA UYANIR"

Akalın’ın yakın bir dostuyla arasını bozmak için olmayan şeyler anlattığını belirten Mutlu, "Demet, sabah 5’te dedikoduya uyanır. Demet’e çok kızgınım, onu takipten çıkardım" dedi.

"BİZİ KÜSTÜRDÜ"

Lerzan Mutlu, “Mikserlerle konuşmuyorum. Hiç olmayan bir şeyi yakın bir arkadaşıma ben söylemişim gibi anlatarak, bizi küstürdü. Onu hayatımdan çıkardım. Mikserlerin hayatımda yeri yok” şeklinde konuşmuştu.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A KONUK OLDU

Lerzan Mutlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' adlı programının yeni bölüm konuğu oldu. Ünlü isim Çağlayan'a maddiyatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında da konuştu.

"BİRİ BANA TOKAT ATTIĞINDA YUMRUK ATMAK İSTİYORUM"

Mutlu, sektörde yaşanan kaos durumunun her zaman yaşandığını söylerken, kendisine gelen eleştiriler hakkında da konuştu. Sosyal medyada verdiği sert yanıtlar hakkında konuşan Lerzan Mutlu'nun "Biri bana tokat attığında yumruk atmak istiyorum" ifadesini kullanması dikkat çekti.

"İYİ BİR ŞEYİ KABUL ETMEK İSTEMİYORLAR"

"Birinden daha iyi şarkı söylüyorsan, birinden daha iyi televizyonda ışığın varsa sen onların düşmanısın" diyen Mutlu, "İyi bir şeyi asla kabul etmek istemiyorlar, aralarına çok zor alıyorlar. Almış gibi gözüküyorlar" dedi.

"BU BENİM SEÇİMİM DEĞİLDİ"

Ünlü sanatçı, ayrıca maddiyatı hakkında da konuştu. "Kazıyarak gelende hep bir korku vardır" diyen Mutlu, "Onları da tebrik ederim, asıl onlarınki daha önemli" açıklamasında bulundu. Tek çocuk olarak iyi bir aileye doğduğunu söyleyen Lerzan Mutlu, hayat şartları hakkında ise "Bu benim seçimim değildi. Dolayısıyla hayatım boyunca hiçbir şey yapmasam yine aynı standartta yaşayabilirim" ifadesini kullandı.

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