Gupse Özay hamile

İki ünlü oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden müjdeli haber geldi.

İki yıl önce İzmir'de sade bir şekilde evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç çifti, uzun zamandır ortalıkta gözükmüyordu.



İkili, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor. Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.



Gupse Özay, hamileliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Instagram hesabından arkadaşının 'Teyze oluyorum.' paylaşımını yayınlayan Özay, 'Teşekkür ederiz.' yazdı.



'Herkesin çocuk sevdası var'



Daha önce verdiği bir röportajda evlilikleriyle iligli açıklamalarda bulunan Arduç, muhabirlerin 'bebek' sorularına, 'Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz.' şeklinde yanıt vermişti.



Gupse Özay da, 'Anne olmayı çok istiyorum.' açıklamasını yapmıştı.



