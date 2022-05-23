. Doğuş: Ahlaksız teklif aldım!
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Beyaz Gazete
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Doğuş: Ahlaksız teklif aldım!

Şarkıcı Doğuş katıldığı programda olay olan açıklamalarda bulundu. 2014 yılında Azerbaycanlı gazeteci ve sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile nikah masasına oturan şarkıcı, bir konseri sırasında eşinin yanında aldığı ahlaksız teklifi anlattı. İşte o sözler...

Ekleme: 23.05.2022 - 22:10 Güncelleme: 23.05.2022 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da dünyaya gelen, dört yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Doğuş, aile içinde yaşanan sorunlardan dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. Orhan Baltacı olan ismini Doğuş olarak değiştiren, 1997 yılında ilk albümünü çıkaran, 2021'de Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' yarışmasında boy gösteren şarkıcı, Kasım 2014'te Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girdi. İkiz çocuk babası olan Doğuş,katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. 

"RİZELİYİM, ÇAY GİBİYİM"

"Çok iyi görünüyorsun. Yıllar geçse de hiç değişmiyorsun" yorumu üzerine ünlü şarkcı, "Rizeliyim, çay gibiyim, demlendikçe oturuyorum. İki sene önce de saçlarımı böyle yapmıştım. Kel değildim ama aralarda boşluklar vardı. Yaş itibariyle saçım dökülmeye başlamıştı. Akıllılık ettim ve saç ektirdim. Kendime çok dikkat ederim. İnsanların gözünün önündeyiz, buna mecburum. Eskiden olsa önemli değil ama yaş aldıkça dikkat etmek lazım. Geçenlerde görevliye paraport veriyorum, adam bir pasaporta bir de bana bakıyor. 'Abi ne kadar genç kalmışsın' dedi. 'Nazar değdireceksin, dilini ısır' dedim" açıklamasını yaptı.

"EVLENDİM, 'DOĞUŞ RAHAT DURMAZ, BOŞANIR' DEDİLER"

Mutlu bir evliliği olan Doğuş, "Aile önemli, düzen önemli. Ben hiçbir zaman düzensiz olmadım. Erken yatar erken kalkarım, bunlar çok önemli. Yememe içmeme çok önem verimi. 'Doğuş rahat durmaz iki yıla boşanır' diyenler vardı. Çocuklarım oldu, 'Çocuklar bir yaşına gelince boşanır' dediler. Çocuklar altı yaşına girdiler, herhalde artık demiyorlardır. Eğer burada konser veya bir proje varsa işlerimi hallediyorum, 1-2 gün dinlendikten sonra Azerbaycan'a gidiyorum" şeklinde konuştu.

"SEYİRCİ AÇIK AÇIK BAĞIRDI"

48 yaşındaki şarkıcı, "Sen buradayken eşinin aklı kalıyor mu? Kıskançlıklar oluyor mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

Kalıyor tabii, karşılıklı. Benim de aklım onda kalıyor. İlk dönemler kıskançlık oluyordu ama artık oturdu. Sekiz yılı geçtik. Biri bir şey istiyorsa alyans durdurmuyor. Eşim bana gelen tekliflerden birine denk geldi. Ben sahnedeyken seyircilerinden biri bir cümle kullandı, bütün orkestra sustu. Eşim de orada, en kötüsü o. Ahlaksız teklif durumu oldu, açık açık bağırdı. Eşim bana baktı, güldü. Sonra ben de güldüm. Alyansımı gösterdim, ne yapayım!

"YAPACAK ADAM EVLİ KALMAZ"

Sunucuların "Doğuş artık gülme noktasına gelmiş. İlk zamanlarda böyle değildir tabii. Senden emin olana kadar bazı sınavlardan geçmişsindir" sözleri üzerine şarkıcı, "Eşim ilişkimizin başlarında birkaç konseri geldi, 'Ne oluyor? dedi. Bilmediği bir durumda, 'Herhalde 3-5 kişiye konser veriyordur' diye düşünmüştü. Kadınlık içgüdüsü, ister istemez gardını aldı. Yavaş yavaş eşime kendimi ifade ettim. Yapacak adam zaten evli kalmaz. Ben öyle bir pozisyona giecek olsam evli kalmam" şeklinde konuştu.

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