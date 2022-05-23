. Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle hayran bırakıyor!
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Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Ekranların ve sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden olan Erdal Beşikçioğlu Hakim dizisiyle adından söz ettirdi. Oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakan ünlü isimin hayranları yıldız isim ile ilgili merak ettikleri sorulara internetten cevap arıyor. Ünlü oyuncunun kızı Derin Beşikçioğlu'nu görenler hayran kaldı.

Ekleme: 23.05.2022 - 22:07 Güncelleme: 23.05.2022 - 22:08 / Editör: Ozge Selin
Oynadığı dizi ve filmlerle son zamanların en çok beğenilen isimleri arasında yer alan Erdal Beşikçioğlu, atv'nin sevilen dizisi Hakim ile bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Özel hayatıyla mercek altına alınan Beşikçioğlu ile ilgili en çok merak edilenlerin başında usta oyuncunun çocukları geldi. Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle dikkat çekti.

Derin Beşikçioğlu güzelliğiyle hayran bırakıyor!

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