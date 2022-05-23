Çocuk oyuncuyu babası yıktı! Mahkemeden flaş tazminat kararı!

Birçok reklam filmi ve dizilerde oynamayı başaran çocuk oyuncu Kübra Süzgün mahkemelik oldu. Süzgün, ünlü bir beyaz eşya firmasına, görüntülerini anlaşmaları sona erdikten sonra izinsiz kullandığı iddiasıyla 30 bin TL'lik tazminat davası açtı. Süzgün ailesinin açtığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Bir çok reklam filmi ve dizilerde oynamayı başaran çocuk oyuncu Kübra Süzgün mahkemelik oldu. Süzgün, ünlü bir beyaz eşya firmasına, görüntülerini anlaşmaları sona erdikten sonra izinsiz kullandığı iddiasıyla 30 bin TL'lik tazminat davası açtı. Dilekçede, "Şirket, görüntüleri anlaşma gereği 6 aylığına kullanacaktı. Ancak izinsiz olarak kullanmaya devam etmektedir" denildi. Süzgün'ün ailesi, reklamda oynayan kızlarının görüntülerinin anlaşmaları sona ermesine rağmen izinsiz kullanıldığı iddiasıyla 30 bin TL'lik tazminat davası açtı.



13 yaşındaki Kübra Süzgün, rol aldığı dizilerde dikkat çekince birçok reklamda rol aldı.



Oyuncu, 2019 yılında da bir beyaz eşya firmasının marka yüzü oldu. Süzgün'ün ailesi, bir süre önce anlaşmaları sona ermesine rağmen firmanın kızlarının görüntülerini izinsiz kullanmaya davam ettiğini iddia ederek 30 bin TL'lik tazminat davası açtı.



Aile dilekçede "Şirket görüntüleri 6 aylığına kullanacaktı. Ancak izinsiz olarak kullanmaya devam ediyor" diyerek 30 bin lira tazminat talep etti. Ancak mahkeme sözleşmeyi inceleyince, Kübra'nın yasal temsilcisi olan babası Serkan Süzgün'ün ajans ile yapmış olduğu sözleşmede, görüntülerin süresiz kullanımına izin verdiğini tespit etti.



Mahkeme tazminat davasını reddetti.



45. Pantene Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu ödülü sahiplerinden biri olan Kübra Süzgün, sahneye gözyaşlarıyla damga vurmuştu.



KÜBRA SÜZGÜN KİMDİR?

Genç yetenek Kübra Süzgün 26 Haziran 2009 yılında İstanbul'da dünyaya geldi



Genç yetenek Kübra Süzgün, 26 Haziran 2009 yılında İstanbul da dünyaya geldi. Henüz genç yaşına rağmen bir çok reklam filmi ve dizilerde oynamayı başararak Kübra Süzgün geleceğin oyuncularından olmaya aday gösterilmektedir.



1.28 cm boyunda ve 26 kilo olan başarılı geç oyuncu bir çok reklam filminde yer almıştır.



YER ALDIĞI REKLAM FİLMLERİ

2015 - Digiturk

2015 - Garanti Bankası Öğretmenler Vakfı Reklamı

2015 - Arçelik Fotoğraf Çekimi

2015 - Türkiye'nin Mühendis Kızları ''Limak Holding''

2015 - Pıque Famıly Eğlence Dünyası Fotoğraf Çekimi

2016 - Garanti Bankası Ugi

2017 - Medipol Ünv. Reklam Filmi

2017 - Danone



Beyazperde ile ilk defa oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Nur Sürer, Uğur Karabulut, Görkem Şarkan yer aldığı "Resimdeki Sevgili" filminde hayat verdiği Merve karakteri ile tanıştı.



Süzgün Kadın dizinde Nisan Çeşmeli karakterine hayat vermişti.



Kübra Süzgün'ün rol aldığı filmler:

2017 – Cingöz Recai (Zeynep)

2016 – Resimdeki Sevgili (Merve)

2015 – Arka Sokaklar (Melek)

2015 – Kördüğüm (Aslı)

2015 – Yaz'ın Öyküsü (Damla)

2016 – Mayıs Kraliçesi (Aslı)

2016/2017 – İçerde (Eylem)

2017 – Kadın (Nisan Çeşmeli)