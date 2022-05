Cem Yılmaz bekarlığa geri döndü!

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, ilk kez Etiler'de bir mekandan çıkarkan görüntülenmişti. Ayrıldıkları öğrenilen çiftten ilk hamle Cem Yılmaz’dan geldi.

Cem Yılmaz, yaptığı başarılı işler dışında aşklarıyla da her zaman adından söz ettirmeyi başardı. Defne Samyeli’den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan sanatçı, yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut’la Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.



48 yaşındaki komedyen, dizi setinde yakınlaştığı 22 yaş küçük genç oyuncu ile mekandan çıktıktan sonra Levent’teki evine geçti.



"ÇOCUK VAR"



Cem Yılmaz, önceki gün dokuz yaşındaki oğlu Kemal ile Etiler’de görüntülendi. "Rüya Demirbulut’la yeni bir aşka yelken açtığı" haberleri çıkan usta komedyen, özel hayatına dair soruları, “Çocuk var” diyerek geri çevirdi.



AYRILDILAR



Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut'un ilişkisi kısa sürdü. Ayrıldıkları öğrenilen çiftten ilk hamle Cem Yılmaz’dan geldi. Cem Yılmaz sevgilisini sosyal medya hesabından takibi bıraktı. Birkaç gün sonra ise Rüya Demirbulut, kendi sosyal medya hesabından Cem Yılmaz’ı takipten çıktı. Böylelikle Cem Yılmaz’ın Rüya’sı kısa sürmüş oldu.



CEM'İN DÜNDEN BUGÜNE TÜM SEVGİLİLERİ



Cem Yılmaz, ilk medyatik aşkını 1994 Best Model Of Turkey birincisi Sema Şimşek ile yaşadı. Aşk yalnızca iki ay sürdü...



Yılmaz'ın hayatına 1995 Miss Turkey güzeli Demet Şener girdi. Şener, yaşadığı aşkı 'Beni çok güldürüyor, birden ona aşık oldum' sözleriyle anlatmıştı... Yılmaz - Şener aşkı da zamana yenildi ve bir aylık ilişki magazin tarihinde yerini aldı...



AYRILIĞI ÇABUK UNUTTU



Yılmaz, 90'lı yılların sonunda Zeynep Tümerdem ile yeni bir aşka yelken açtı. 'Evlilik olur mu, olmaz mı?' diye konuşulurken birlikte geçen üç yılın sonunda ayrılık haberi geldi. Cem Yılmaz, ayrılığı çabuk unuttu ve gönlünü 1997 Elite Model Look güzellik yarışmasında ikinci olan Deniz Barut'a kaptırdı. Çok geçmeden bu aşkta da ayrılık kararı alındı.



Ünlü komedyen en uzun ilişkilerinden birini işletmeci Lal Dedeoğlu ile yaşadı. İkilinin aşkı günlerce gazete manşetlerine taşındı. Dört yıllık aşk, ani bir kararla bitti... Yılmaz, Lal Dedeoğlu'ndan 'Onun yeri bende her zaman başka' diye bahsetti...



EVLENECEKLERİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYORDU



2000'li yılların başında Cem Yılmaz, tescilli bir güzelle daha el ele çıktı kameraların karşısına. Bu kez yanındaki isim 2000 Miss Turkey üçüncü güzeli Cansu Dere'ydi... Bir dargın bir barışık devam eden aşk altı yıl sürdü. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ikili 2010 yılında bir daha geri dönmemek üzere ayrıldı.



AHU YAĞTU İLE EVLENDİ



Cem Yılmaz'ın adı Cansu Dere'nin ardından Ahu Yağtu ile aşk dedikodularına karıştı. Bu aşkın en dikkat çeken tarafı Dere ve Yağtu'nun yakın arkadaş olmasıydı... Birçok kez evliliğin eşiğinden dönen Cem Yılmaz, 2012 yılında sürpriz bir kararla Ahu Yağtu ile nikah masasına oturdu. Yılmaz, evlendiklerinde dört aylık hamile olan Ahu Yağtu'dan 2013 yılında anlaşmalı olarak boşandı.



ÇAPKINLIĞINA DAYANAMADI



Cem Yılmaz, 2014 yılının son günlerinde 1999 Miss Turkey Güzeli, Ayşe Hatun Önal ile görüntülendi. Geçmişte de kısa süreli aşk yaşayan ikili yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Ancak aşk bu sefer de uzun ömürlü olmadı. Ayşe Hatun Önal ile Cem Yılmaz 2,5 ayın ardından yollarını ayırdı. Önal'ın, çapkınlıkları ve ilgisizliğinden bıktığı için Yılmaz'ı terk ettiği iddia edildi.



2016 yazına Cem Yılmaz ve Ebru Şallı yakınlaşması damga vurdu. İlk kez Çeşme'de birlikte görüntülenen çiftten Ebru Şallı, aşkı doğrulayan açıklamalar yaptı. Yılmaz ise uzun süre sessizliğini korudu. Tam 'Aşk evliliğe mi gidiyor' manşetleri atılmaya başlamıştı ki, Cem Yılmaz Şallı ile ilgili sorulara çok tartışılan bir yanıt verdi: Ateş et ve unut! Bu açıklama ikilinin yollarını ayırdı...



İLK KEZ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI



Cem Yılmaz, 2018 yılında 'O Ses Türkiye' programında karşı karşıya geldiği 1991 Miss Turkey güzeli Defne Samyeli ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin Bodrum'da çekilen romantik fotoğrafları günlerce konuşuldu. Yılmaz, ilk defa sosyal medya hesaplarında sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı.



'SERENAY SARIKAYA' KRİZİ



Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti.



Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi. Bütün yazı el ele, göz göze geçiren Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin 1,5 yıllık ilişkisinde ilk ciddi kriz de bu haberlerden sonra yaşandı. Krizi aşamayan çift, ilişkilerini bitirme kararı aldı.



Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya, ilişkisini kabul etti ve itiraf gibi bir açıklama yaptı: Her şey gördüğünüz gibi...