. Billur Kalkavan, akciğer kanserine yakalandı
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Beyaz Gazete
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Billur Kalkavan, akciğer kanserine yakalandı

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan, saçlarını kazıttı.

Ekleme: 23.05.2022 - 13:33 Güncelleme: 23.05.2022 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
59 yaşındaki başarılı oyuncu Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu akciğer kanserine yakalandı.

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan, sessizliğini korurken usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, arkadaşını yalnız bırakmadı.

Hamdi Alkan paylaştı

Kalkavan'ı ziyaret ederek son halini paylaşan Alkan, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım." ifadelerini kullandı. Billur Kalkavan ise hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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