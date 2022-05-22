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Ünlü çift evlendi!

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Melis Birkan ile meslektaşı Aras Aydın, bugün düzenlenen törenle nikâh masasına oturdu.

Ekleme: 22.05.2022 - 09:53 Güncelleme: 22.05.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Cemal Hünal ile başrollerini paylaştığı 'Issız Adam' filmi ile adını geniş kitlelere duyuran Melis Birkan ile kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın, uzun süredir aşk yaşıyor. İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Melis Birkan ile Aras Aydın'dan güzel haber geldi.

Ünlü çift bugün nikah masasına oturdu. Nikah töreninde yakın arkadaşları çifti yalnız bırakmadı. Melis Birkan'ın sade gelinliği dikkat çekti.

"RENGİN VE GÜLÜŞÜN HİÇ BİTMESİN"

Melis Birkan, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinin 32'nci yaş gününü romantik bir mesajla kutlamış, "Hayatımın rengi, ömrümün turuncusu, daima yüzü gülenim, ağlamaktan hiç korkmayanım, enerjisi, neşesi, umudu hiç bitmeyenim, şahane poz verip hep fotoğraf çektirenim, yapmak istedikleri ve tutkusu hiç tükenmeyenim, her spora yeteneklim, her şeyi çalıp söyleyebilen müzisyenim. Bir tanecik romantiğim, iyi ki doğmuşsun canım sevgilim. Rengin ve gülüşün hiç bitmesin ve hep dediğin gibi; Çok güzel olacak her şey" ifadelerini kullanmıştı.
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